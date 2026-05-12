Jorge Morán 12 MAY 2026 - 08:48h.

El Gobierno Británico denegó el permiso de trabajo a Iñigo Pérez

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El Rayo Vallecano ha hecho historia de la mano de Iñigo Pérez. Por primera vez el barrio madrileño jugará una final europea, en concreto, la de la Conference League ante el Crystal Palace. Y sin duda, sin dejar a un lado la importancia de los futbolistas, este hito se ha conseguido gracias al entrenador navarro, que ha hecho de los vallecanos un conjunto muy difícil de ganar.

Pero aunque muchos no lo recuerdan, la llegada de Iñigo Pérez a Vallecas llegó empujada por Boris Johnson y el Brexit. En concreto, una norma que impidió que el ahora entrenador del Rayo marchara a la Premier League hace ya tres años.

La intrahistoria de Iñigo Pérez y el Brexit

Regresamos al verano de 2023. El Rayo Vallecano venía de hacer una gran temporada con un Andoni Iraola que era el deseo de muchos equipos en Europa. Y después de varias ofertas, el vasco decidió marcharse al Bournemouth de la Premier League. No quería hacerlo sólo, sino que quería marcharse con parte de su staff, en dónde se encontraba un Iñigo Pérez que era su segundo entrenador.

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Aunque el Rayo ofreció el puesto a Iñigo, el navarro quería seguir aprendiendo de la mano de Iraola, por lo que decidió rechazar la oferta de los vallecanos. Pero antes de llegar a Inglaterra, todo se complicó. El problema fue el Brexit. Para trabajar de ayudante en el país británico, un técnico debía haber dirigido en una liga superior durante tres de los últimos cinco años o por dos años consecutivos. Un requisito que el español no cumplía.

El Gobierno Británico denegó el permiso de trabajo a Iñigo Pérez y aunque el Bournemouth solicitó un permiso temporal, no fue aceptado. "Lamentablemente no tiene el permiso de trabajo", explicaba Iraola en unas de sus primeras semanas en Inglaterra. "Hasta que no lo tenga no puede estar aquí con nosotros", apuntó, pero esto nunca llegó.

La destitución de Francisco que provocó la llegada de Iñigo Pérez

Después de rechazar al Rayo, el club eligió a Francisco como el técnico para esa temporada. Aunque no duró mucho. Los resultados de los vallecanos provocaron su destitución en febrero de 2024 y ahí, Martín Presa y David Cobeño, volvieron a pensar en Iñigo Pérez.

El técnico cogió el equipo a siete puntos del descenso y aunque en un primer momento fue cuestionado por su falta de experiencia, acabó salvando al Rayo. A la siguiente temporada, Iñigo Pérez consiguió la histórica clasificación a la Conference League y en esta, con más problemas extradeportivos que otra cosa, ha llevado al equipo a la final, precisamente contra un equipo de Inglaterra (Crystal Palace). Una carambola que, sin duda, en Vallecas siempre agradecerán.