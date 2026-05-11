El recado de Ernesto Valverde a Oihan Sancet restalla en todo San Mamés

Para Patxi Arteta "tanto pensar en el próximo eclipse solar y nadie pensó en la Luna de Valencia"

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BilbaoOtro golpe en el mentón del público del Athletic que se concentró en San Mamés, que llegaba contento tras la victoria en el derbi vasco de Vitoria-Gasteiz y con la ilusión de poder ganar a un equipo valenciano en horas muy delicadas. Vamos, un gancho más duro que el presunto puñetazo de la pelea entre dos jugadores del Real Madrid.

Pero el Athletic Club esta temporada es "Sadiqmo" puro, permítaseme la broma con el nombre del jugador que dio, con su gol, la victoria a los de Carlos Corberán. Homenaje a Ernesto Valverde por sus 500 partidos dirigiendo al conjunto bilbaíno en los prolegómenos y al final tristeza y decepción entre los aficionados y aficionadas al concluir el 501. Salieron rotos y malos los vaqueros Levis.

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Mientras los dirigentes del club, en este caso Jon Uriarte Uranga, anunciaban que dieron a conocer el nombre del nuevo entrenador Edin Terzic porque andaba preocupado, el pobre hombre sustituto de Valverde, por encontrar vivienda en Bizkaia, los que salimos en la tormentosa tarde, climatológica y deportiva, del domingo andábamos buscando un refugio subterráneo donde roer lo que vimos.

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Para uno, el alemán -que llegará en breve- casa de lujo ofrece el club, y para otros, la afición, que se busquen zulos. Además, la hora hizo que muchos y muchas llegasen recién comidos, otros sin hacerlo y el resto picando algo ante de acudir al envite. Desde luego, visto lo visto, los más afortunados fueron los que acudieron sin jamar porque evitaron vomitar o malas digestiones al final del choque perdido frente al Valencia CF.

Lo peor fue que Sadiq Umar tardó escasos 30 segundos en salir del banquillo, dar una larga zancada, acorde a su elevada estatura, y marcar. Lo que digo, Sadiqmo puro. Y ahora nos toca jugarnos la posibilidad aún matemática de ir a Europa, lo que no sé es a qué, con un bonito y variopinto trío de rivales.

En Cornellá el Prat nos esperan los periquitos que no ganan un partido desde que lo hicieron, donde mejor que en San Mamés, en la primera vuelta, luego recibimos a unos gallegos con nombre de grito de película: que vienen los Celtas.

No sé si los aguerridos, los del tabaco o los del grupo musical, desconozco si cortos o largos, y que van delante nuestro, cosa tampoco complicada de hacer, y acabamos en Madrid no sé si comiendo merengues o con ese dulce estampado en la cara.

.- Por Patxi Arteta, Periodista