Asís Martín Bilbao, 11 MAY 2026 - 14:26h.

¿A nadie se le cae la cara de vergüenza con las 17 derrotas del Athletic?

Lesión muscular de los 2 navarros a un mes de la cita en USA, México y Canadá

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Había una grandísima expectación en torno al extremo del Athletic Club Nico Williams Arthuer, pero también en el entorno de la selección española, a poco más de un mes de que comience el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, cuando el futbolista, rojiblanco se ha presentado en una sede del IMQ para pasar las correspondientes pruebas médicas después de su lesión en el partido perdido ante el Valencia CF donde también se ha visto entrar a Oihan Sancet.

El Junior de Ernesto Valverde se dejaba caer al suelo en el minuto 34 de encuentro, llevándose la mano a la parte posterior del muslo de su pierna izquierda. Rápidamente fue atendido por los servicios médicos del Athletic, se ordenó el cambio y se fue con una perceptible cara de dolor al vestuario, siendo sustituido por su propio hermano Iñaki Williams en el partido.

¿Qué se sabe del estado físico de Nico Williams y el de Oihan Sancet? Bajas, mínimo, ante el RCD Espanyol

Este lunes, poco antes que el 'Ciervo' de Mendillorri, Nico ha acudido a un establecimiento médico de Bilbao para pasar la perceptiva resonancia magnética nuclear para ver cuál es el estado de su lesión que preocupa, como repetimos, por partida doble tanto en el Athletic, que quiere ver si puede jugar alguno de los tres partidos de liga (RCD Espanyol, Celta de Vigo y Real Madrid) que le restan para acabar la temporada o si ya ha dicho adiós a esos minutos.

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Pero también al riojano Luis de la Fuente y a la Selección Española que cuenta con el extremo navarro para intentar la conquista del cetro mundial junto a los Unai Simón, Aymeric Laporte, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, etc...

Esto reza el Parte Médico del Athletic...

El jugador Nico Williams fue sustituido por su hermano en el minuto 36 del partido al sufrir una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda.

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Por otra parte, el jugador Oihan Sancet abandonó el terreno de juego en el minuto 65 al sufrir una lesión muscular moderada en la musculatura isquiosural de su pierna derecha.

Ambos jugadores quedan pendientes de evolución.

A Valverde ya sabe que le toca intentar el último esfuerzo por Europa sin su principal arma ofensiva

Cuando fue preguntado anoche por ello, en la sala de prensa 'Jose Iragorri', Ernesto Valverde comentaba meramente que "no sabemos nada aún, tiene un problema en el isquio y ya veremos pero es difícil para nosotros el no poder contar con Nico Williams y a ver mañana (por hoy lunes) el alcance de la lesión que tiene. No lo sabemos aún" finalizaba Ernesto en San Mamés en espera de un dictamen que ahora ya existe.