Ernesto Valverde se cansa de las preguntas sobre el fichaje de Edin Terzic por el Athletic: "Nos estamos jugando cosas"

Los leones están a 3 partidos de acabar LaLiga y la temporada

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Bilbao¡Qué lata de temporada! En el fútbol siempre se dice que el que más se juega tiene todas las posibilidades de ganar. Pues al Athletic Club había que exigirle este domingo en San Mamés, en el penúltimo partido de esta temporada en Bilbao, demostrar sus ganas de ir a competir la próxima campaña por Europa de la mano del técnico alemán Edin Terzic... pues ha caído la derrota 17.

Porque este partido ante el Valencia CF de Carlos Corberán abría la puerta a luchar por la sexta plaza con el Celta y el Getafe. Pero con el percance de Nico Williams en la primera parte y la baja de última hora de Ruiz de Galarreta era difícil ver un mínimo de claridad y se pagó volando los 3 puntos.

Por eso, el (0-1) final de los hombres de Ernesto Valverde, quien ya comenzó a notar su cercana despedida en la Catedral con un precioso tifo, con el gol de Sadiq Umar deja un sabor de boca muy agrio, aparte de las lesiones de Nico Williams y Aymeric Laporte, cuando solo quedan tres encuentros para concluir el campeonato.

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El primero será muy pronto, el próximo miércoles día 13, en Cornellá el Prat, ante un RCD Espanyol que está empeñado en despeñarse tras haber firmado una primera vuelta excepcional en la que incluso ganó en San Mamés.

Vergüenza torera es lo que cabía exigirle a un Athletic que tiene el quinto presupuesto y se gasta más de 100 millones en su plantilla

El Athletic pierde a Nico Williams y manda, pero el Valencia tuvo la más clara con un penalti

El primer tiempo, con el detallazo de la grada y Club con Ernesto Valverde, ha sido una pelea de gladiadores con medio campo abrasado de sol y el colegiado Ortiz Arias dejando jugar demasiado. Había mucho en juego y los sistemas defensivos mandaban siendo cada balón una batalla.

La parroquia se cabreaba con el colegiado madrileño, que era muy desconcertante como lo fue en Mestalla, pero faltaba juego interior un día más, aún así las ocasiones eran todas bilbaínas (Navarro, Nico y Sancet) pero no había hilo conductor. Bueno sí, dársela a Nico Williams y que invente algo.

Y ahí Ortiz Arias rascó un penalti en el 25' de Yuri a Hugo Duro que este envió al larguero. Sigue la racha de Unai Simón. El guardameta internacional de Murgia sólo ha encajado 5 de los últimos 13 lanzados. Una alegría hasta que se vio a Nico Williams irse al suelo y pedir el cambio. Salió Iñaki y habrá que ver si está para los 3 partidos que restan y para el Mundial, claro.

11 córneres para el Athletic que volvió a ser capaz de no sacarles ningún partido

Sin Nico no hay Rock and Roll, el segundo tiempo era un rollo sin el Junior y ¡marcó hasta Sadiq Umar!

También se fue Aymeric Laporte, ya es casualidad, al descanso con síntomas de problemas pero el duelo seguía a cero. Pasaban los minutos sin ocasiones y la cosa era un tostón con Dimitrievski jugando 80 balones y perdiendo tiempo mientras el Athletic, salvo en una ocasión de Iñaki Williams, no iba al abordaje como deseaba la grada.

Y lo que llegó fue el colmo, un gol de Sadiq Umar, sí Sadiq, a centro de Luis Rioja con Dani Vivian viéndole pasar como en una feria. Un palo que dejaba el campo mudo salvo la Grada de Animación justo cuando Valverde había metido a Vesga y a Unai Gómez. Un mensaje de esos que generan perplejidad y cabreo, aunque es justo decir que el de Bermeo hizo un gran cabezazo en el 75' al que el meta che hizo un paradón antológico.

En la recta final, ya con la Catedral bastante mosca, el Valencia metió a Unai Núñez, que se llevó una ovación... mientras que el meta Stole Dimitrievski se llevó una buena bronca ya que se dejaba caer como si le hubiera dado un rayo. Se dieron 7 minutos de alargue, pocos, pero el Athletic estaba plano y sin luces así que no creaba ni cosquillas a los de Corberán. Si hubieran dado 15 minutos pinta que hubiese sido parecido. Que acabe esto ya y al veranito todos. Prensa y afición también.