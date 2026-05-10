Mbappé se cae del Clásico y el Real Madrid se queda sin su gran amenaza en Montjuïc

Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 11:57h.

El francés apuntaba incluso a ser titular ante el Barcelona

El rol de Franco Mastantuono tras la pelea en el Real Madrid y la polémica con Xabi Alonso: "No hablamos con nadie"

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El Clásico ha amanecido con un terremoto inesperado en el Real Madrid. Cuando todo apuntaba a que Kylian Mbappé llegaría a tiempo e incluso podría ser titular ante el Barcelona, el club blanco ha confirmado su ausencia definitiva en la convocatoria para el partido de esta noche. El francés no jugará en Montjuïc y el golpe deportivo y emocional es enorme para el equipo de Álvaro Arbeloa.

La noticia llega apenas unos días después de que Mbappé completara entrenamientos con el grupo y transmitiera buenas sensaciones de cara al encuentro más decisivo del tramo final de temporada. Sin embargo, el Real Madrid publicó la lista oficial de convocados y el nombre del delantero francés no aparece.

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De la esperanza al jarro de agua fría

Aunque durante la semana existía optimismo con su recuperación, Mbappé no terminó la última sesión junto al grupo y las pruebas realizadas este domingo en Valdebebas terminaron por dejarle fuera del Clásico.

La baja tiene un peso enorme. Especialmente porque el francés se había convertido en una amenaza constante contra el Barcelona: marca al Barça cada 67 minutos aunque todavía no sabe lo que es asistir en un Clásico.

Pero la noticia llega además en un contexto complicado para el jugador. Parte de la afición blanca venía cuestionando su implicación después de varios viajes polémicos a Italia y Francia durante momentos sensibles de la temporada. La paciencia del madridismo empezaba a agotarse y este Clásico aparecía como una oportunidad perfecta para recuperar crédito. No ocurrirá.

Arbeloa también deja fuera a Ceballos

La convocatoria dejó otra ausencia muy comentada: Dani Ceballos. El centrocampista vuelve a quedarse fuera. Precisamente el entrenador madridista intentó apagar el fuego en la previa: “Se han dicho muchas mentiras de jugadores que no juegan porque han tenido problemas conmigo o porque no estoy contento con su profesionalidad. Son absolutamente mentira”, aseguró.

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Mientras tanto, la buena noticia para el Madrid es el regreso de Courtois, que apunta directamente al once titular en Barcelona.

Convocatoria del Real Madrid para el Clásico

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre

Defensas: Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y David Jiménez

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Thiago, Cestero y Palacios

Delanteros: Vinicius Jr., Gonzalo, Brahim y Mastantuono