Jorge Morán 09 MAY 2026 - 23:45h.

El penalti supuso el empate de la Real Sociedad

Estos resultados necesita el Betis para clasificarse matemáticamente para la Champions

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Sufrido empate del Real Betis ante la Real Sociedad en una noche que pudo complicarse más aún para los de Pellegrini. Pese a la ventaja de dos goles tras los tantos de Antony y Abde, los vascos lograron empatar el encuentro e incluso pudieron llevarse la victoria en los instantes finales. Pero como es habitual en LALIGA, el encuentro volvió a tener una gran polémica con una mano de Aitor Ruibal que el árbitro señaló como pena máxima.

Ocurrió en el descuento, con el Betis con un gol de ventaja. Un centro de Barrenetxea con el exterior impactó en el brazo del defensor bético. El colegiado no se lo pensó y señaló penalti pese a las quejas de un Ruibal que intentaba explicar la posición de su brazo. Oyarzabal no falló y anotó desde los once metros en una polémica que los expertos arbitrales han explicado.

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La polémica con el penalti de Aitor Ruibal

Uno de los primeros en dar su opinión fue Archivo VAR. La cuenta de 'X' es la encargada de analizar las jugadas más polémicas de los partidos de LALIGA y no dudó en hacerlo con la de Aitor Ruibal. "El VAR se marchó antes de tiempo del Real Sociedad - Real Betis", comienzan diciendo.

"Ruibal intercepta el centro con la mano próxima al cuerpo y en posición natural. No es penalti. Mano que no cumple ningún punto para ser punible y, sin embargo, el VAR la dio por buena", señalan desde Archivo VAR. Misma opinión que la de Mr.Asubio, colaborador de ElDesmarque. "Centro de Barrene que corta con su brazo Ruibal, estando separado, pero no excesivamente alejado. Para mí no es penalti. Brazo hacia abajo. ¿Separado? Sí. ¿Alejado? No lo creo, para ser infracción debería estar más", puso el experto.

Incluso Iturralde González criticó la decisión del colegiado en la SER. "Eso no puede ser mano. Le tienen que llamar, pero no se puede pitar en la vida", comentó el ex colegiado en una acción que ha generado un gran revuelo en el Betis.