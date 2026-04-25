Jorge Morán 25 ABR 2026 - 00:42h.

El Madrid protestó la infracción en el gol del Real Betis

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El Real Betis rascó un punto en La Cartuja con un gol de Bellerín en el último minuto. Una acción con polémica y que desató las protestas de los jugadores del Real Madrid sobre el terreno de juego. También la de Álvaro Arbeloa, que no dudó en quejarse de lo ocurrido en una rueda de prensa en la que señaló la decisión de Soto Grado.

"No hace falta mucho para, en situaciones así en las que estás con el cuerpo con tal de que te desestabilicen un poco te vas al suelo pero para eso hay que entender un poco de fútbol, cosa en la que creo que tenemos un problema. Mucha gente y sobre todo los que tienen que decidir este tipo de acciones no saben ni entienden. Está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos como nos ha pasado ya muchas otras veces. Un resultado que creo que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones. También un penalti muy claro en la primera parte que creo que podríamos haber cerrado el partido", declaró el entrenador merengue.

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Los expertos arbitrales opinan sobre el empate del Real Betis

Una acción polémica y ante la que han querido dar su opinión varios expertos arbitrales. Uno de ellos fue la cuenta de redes sociales, Archivo VAR, que señaló la decisión del colegiado. "El VAR se marchó antes de tiempo del Real Betis - Real Madrid. Antony se cuelga del brazo de Mendy, impidiéndole de forma clara el poder continuar disputando el balón. Es falta. Soto Grado no apreció la infracción y González Fuertes se lavó las manos", apuntan.

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Una opinión que no comparte Mr. Asubio, que señala que la acción de Antony no es suficiente como para señalar la infracción. "No me parece que tenga la suficiente intensidad como para borrar a Mendy de la jugada. Gol legal", comentó el experto. Incluso Guti, durante la retransmisión de DAZN, apuntó que la acción era totalmente legal.