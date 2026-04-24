La reacción del hijo de Antony al conocer a Vinicius y Mbappé

Álvaro Borrego 24 ABR 2026 - 21:16h.

Los hijos del brasileño pudieron saludar a algunos de sus ídolos antes del Real Betis - Real Madrid

La razón técnica por la que Bakambu fue titular y no Cucho Hernández en el Betis - Madrid

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El de este viernes no fue un partido más para Antony Matheus dos Santos. La reciente lesión de Estevao, además de la de Rodrygo Goes, vuelve a poner al extremo en el foco sobre una posible llamada de Carlo Ancelotti para el próximo Mundial de fútbol. Una tesitura que convertía al Real Betis - Real Madrid en el mejor escenario posible para reivindicarse. Sobre ello se habló y mucho en su Brasil natal en los días previos al partido, con coberturas especiales -entrevista incluida- para un duelo que incluso ha sido retransmitido en directo por los compañeros de ESPN.

Enfrente estaba nada menos que el Real Madrid, rival que le motiva y mucho al futbolista verdiblanco, habida cuenta que en este año y medio aún no ha logrado marcarle al conjunto blanco. Toda una coctelera de ingredientes que convertían este en uno de los duelos más atractivos de la temporada para el propio Antony, que incluso quiso que sus hijos vivieran esta experiencia in situ acompañándoles de la mano a la salida al césped de La Cartuja.

Ahí, en el túnel de vestuarios, sus hijos, con el 7 a la espalda de "papá", cumplieron el sueño de conocer a algunos de sus ídolos. Los pequeños se acercaron a Vinicius Júnior, Bellingham y Kilyan Mbappé, este último especialmente cariñoso al fundirse en un abrazo con el mayor de los hijos.

Sobre Vinicius habló precisamente Antony en la previa del partido: "Vinicius Jr. es un jugador estrella, una gran persona, soy un gran admirador suyo. Es un amigo al que apoyo mucho, va a ser un gran partido. Es difícil, juega muy bien individualmente, tenemos que tener cuidado con eso, estudiar al Real Madrid y hacer un gran partido", decía el extremo para los compañeros de ESPN, a quienes reconoció que este no era un partido cualquiera para él: "Es un partido muy especial y espero poder marcar. Todavía no he logrado marcar contra el Real Madrid, pero va a ser un gran partido, tenemos que estar concentrados para hacer un gran partido".

Y es Antony no pierde la esperanza de poder convencer a Ancelotti: "Mi mayor sueño es jugar en el Mundial, pero tengo que cumplir con mi parte, con mi trabajo; la selección nacional es una consecuencia. Tengo muchas ganas de volver, de jugar mi segundo Mundial. Siempre ha sido mi objetivo vestir la camiseta de la selección".