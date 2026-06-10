Basilio García Sevilla, 10 JUN 2026 - 12:30h.

El club mantiene los precios por cuarta temporada consecutiva

La espectacular llegada del Sevilla al Sánchez-Pizjuán para jugar ante la Real

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El Sevilla FC de la temporada 2026/27 va encontrándose. El club ya mira al futuro, un futuro incierto pero no tanto como hace un mes, y va dando pasos hacia la próxima campaña. Este miércoles ha dado a conocer todos los detalles de la campaña de abonos del próximo ejercicio, en la que no hay demasiadas novedades, y que se llevará a cabo bajo el lema 'Nervión, corazón de Sevilla', con el objetivo principal de que el Ramón Sánchez-Pizjuán esté lleno todos los partidos. Las renovaciones comenzarán el próximo lunes, 15 de junio, tres días antes de la gran manifestación convocada para protestar por la gestión del club en la que se prevé la asistencia de miles de sevillistas.

A partir del mediodía del próximo lunes (12.00 horas), los abonados podrán iniciar las gestiones para renovar su carnet, con la principal noticia de que el club mantiene los precios por cuarta temporada consecutiva, pese a la subida del IPC de un 14% con respecto al verano de 2023, cuando se pusieron a la venta los últimos abonos de un Sevilla europeo. Se cobra, pues, lo mismo que en aquella ocasión para los partidos de LALIGA EA SPORTS, sin el incremento que supuso entonces la participación en la Champions League. Fuentes del club afirman que es una decisión tomada desde hace meses, cuando comenzó a diseñarse esta campaña.

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La otra gran novedad es que, para esta temporada, se pagarán las cuotas en dos partes. Por un lado, la cuota de abonado -con sus correspondientes descuentos por cesión de asiento, si se tienen- se cobrará al renovar, mientras que la cuota de socio -89€ para adultos- se unificará en enero junto a los sevillistas que se acoge a la modalidad roja y blanca. El carnet de abonado, por cierto, será digital, pero los socios que lo deseen podrán solicitar el soporte físico, que será enviado a los domicilios abonando únicamente los gastos de envío, y pudiendo reagruparse en solo un envío.

Las fechas clave

La campaña de renovación de abonos comienza el lunes 15 de junio a las 12.00 horas, y se extenderá durante tres semanas, hasta el próximo 2 de julio a las 23.59 horas. Los días 6, 7 y 8 de julio se llevarán a cabo los cambios de asiento, dando prioridad a los menores de 16 años para que puedan acercarse a sus familiares todo lo posible.

Del 10 al 13 de julio será el periodo para tramitar las nuevas altas. De las localidades que queden libres, se dará prioridad en un cupo del 50% a los socios rojos menores de 16 años, y en otro 50% a los que acumulen mayor antigüedad y deseen optar a un asiento en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

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Los socios rojos -que son aproximadamente 18.000- se igualarán al blanco en el sentido de que su renovación se llevará a cabo en enero, concretamente el día 11. Así, se beneficiarán de seis meses gratuitos de su condición de socio, y su membresía se tendrá en cuenta en el año natural, evitando problemas con los descuentos a menores según su edades.