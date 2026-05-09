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Ni la lluvia puede con el manicomio sevillista en Nervión

La llegada del Sevilla FC para jugar ante el RCD Espanyol
La llegada del Sevilla FC para jugar ante el RCD Espanyol. Kiko Hurtado
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El día para jugar un partido de fútbol de máxima tensión no es el más apacible, pero ni siquiera eso ha frenado a la afición del Sevilla FC, que ha llenado Nervión de ambiente en los momentos previos al partido ante el RCD Espanyol que puede marcar un antes y un después en el futuro del club sevillista.

Aunque han caído chaparrones muy intensos y no se espera que deje de llover hasta antes del partido, y teniendo en cuenta que la Policía Nacional ha cerrado la entrada al recinto del estadio desde la avenida de Eduardo Dato, el ambiente ha vuelto a ser infernal a la llegada del equipo nervionense. El espanyolista fue recibido con algunos pitos e insultos, pero el autobús sevillista se ha insertado en un ambiente infernal rojo y blanco. La afición del Sevilla FC, una vez más, ha montado su manicomio.

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