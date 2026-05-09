Basilio García Sevilla, 09 MAY 2026 - 15:15h.

Ambientazo en la previa de la 'final' ante el RCD Espanyol

Alineaciones confirmadas del Sevilla FC y el RCD Espanyol en la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS

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El día para jugar un partido de fútbol de máxima tensión no es el más apacible, pero ni siquiera eso ha frenado a la afición del Sevilla FC, que ha llenado Nervión de ambiente en los momentos previos al partido ante el RCD Espanyol que puede marcar un antes y un después en el futuro del club sevillista.

Aunque han caído chaparrones muy intensos y no se espera que deje de llover hasta antes del partido, y teniendo en cuenta que la Policía Nacional ha cerrado la entrada al recinto del estadio desde la avenida de Eduardo Dato, el ambiente ha vuelto a ser infernal a la llegada del equipo nervionense. El espanyolista fue recibido con algunos pitos e insultos, pero el autobús sevillista se ha insertado en un ambiente infernal rojo y blanco. La afición del Sevilla FC, una vez más, ha montado su manicomio.