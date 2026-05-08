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El sevillismo vuelve a volcarse y da el último empuje en la víspera de la final ante el Espanyol

El sevillismo da el último aliento a su equipo antes del partido ante el Espanyol
El sevillismo da el último aliento a su equipo antes del partido ante el Espanyol. Kiko Hurtado
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El ambiente que se está viviendo en los últimos días en torno al Sevilla FC resucita a un muerto, y eso es precisamente lo que está intentando hacer el sevillismo. Consciente de la difícil situación del equipo y de sus limitaciones, se ha dispuesto a tirar del carro como muy poas aficiones en el mundo son capaces de hacerlo.

Este viernes, tras el entrenamiento previo al partido ante el RCD Espanyol que se ha celebrado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la afición ha vuelto a hacer de las suyas, colaborando para que el equipo vaya en volandas hacia una victoria que dejaría muy cerquita la salvación. Las cámaras de ElDesmarque lo han captado con todo lujo de detalles.

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