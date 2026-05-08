El palazo de Marc Márquez en Le Mans: no da con la tecla y deberá pasar por la Q1

Alberto Cercós García 08 MAY 2026 - 16:47h.

Jornada complicada para Marc Márquez, quien solo ha podido ser 13º en la Practice y deberá pasar por la Q1

Marc Márquez tira de autocrítica y habla de sus opciones de título: "La moto está para ganar"

Compartir







La jornada de Marc Márquez dejó más dudas que certezas en Le Mans. El piloto de Ducati oficial mostró buen ritmo en varios parciales durante la práctica, pero volvió a sufrir en el momento decisivo del 'time-attack'. Cuando estaba mejorando claramente su vuelta para entrar en el top10 , una bandera amarilla provocada por la caída de Pecco Bagnaia arruinó su intento y le obligó a abortar la vuelta rápida. Márquez, visiblemente frustrado, terminó fuera de los puestos de acceso directo a la Q2 y tendrá que afrontar una exigente Q1 en un circuito donde adelantar no siempre resulta sencillo. Aun así, el ocho veces campeón del mundo se mostró competitivo en ritmo de carrera y confía en remontar posiciones si las condiciones meteorológicas cambian durante el fin de semana.

Una Practice liderada por Johann Zarco y Honda

Johann Zarco fue el gran protagonista de la práctica de MotoGP en Le Mans al marcar el mejor tiempo del viernes con un 1:29.907, en una sesión muy igualada y marcada por la tensión en los últimos minutos. El francés, empujado por el público local, lideró una tabla en la que también brillaron Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia, Álex Márquez o Joan Mir, todos clasificados directamente para la Q2.

La sorpresa negativa fue Marc Márquez, que terminó 13º y tendrá que pasar por la Q1 por primera vez esta temporada. El español se vio perjudicado por una bandera amarilla provocada tras la caída de Bagnaia en el tramo final y no pudo cerrar una vuelta competitiva. También hubo susto para Pedro Acosta, que sufrió una caída sin consecuencias graves en una jornada disputada bajo cielo despejado, aunque con previsión de lluvia para el resto del fin de semana.

Ha sido, en general, una jornada con varias caras y varias cruces. En Honda parece que ven la luz al final del túnel no solo con la buena actuación de Zarco. Y es que en la FP1, Luca Marini ha sido el más rápido y Mir ha sido quinto en la Practice. Por contra está Márquez, las dudas en Ducati y unas Aprilia que no terminan de despuntar el Le Mans. Marco Bezzecchi, actual líder del Mundial, solo ha podido ser séptimo, justo por detrás de Jorge Martín.

Así ha terminado la Practice en Le Mans