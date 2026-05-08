Álex Jiménez, apartado en el Bournemouth tras mantener conversaciones picantes con una menor de edad

Fran Fuentes 08 MAY 2026 - 15:15h.

Andoni Iraola deja en el aire su futuro en el Bournemouth

El club le ha sacado de la convocatoria de Andoni Iraola para el partido frente al Fulham

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Álex Jiménez, jugador del Bournemouth, ha sido apartado de la convocatoria de su equipo de cara al próximo partido de la Premier League frente al Fulham. El motivo ha sido la publicación en redes sociales de varias conversaciones de carácter picante que el lateral derecho habría mantenido con una menor de edad. En dichos mensajes, la joven le habría advertido de que solo tenía 15 años. Algo que, según las capturas de pantalla que se han viralizado, no le habría importado al exjugador del AC Milan y el Real Madrid, que habría insistido en seguir hablando en los mismos términos e incluso en quedar para concerse en persona.

El Bournemouth ha confirmado en un comunicado oficial que está al tanto de la información que circula en las redes sociales, razón por la cual habrían decidido sacarle de la convocatoria de Andoni Iraola para el encuentro en Craven Cottage. Del mismo modo, no harán más comentarios públicos sobre este asunto mientras estudian el caso y hasta que no se resuelva de manera interna.

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Hace poco, el futbolista expresaba su deseo de acudir al Mundial con España y de volver al Real Madrid merced a su buena temporada en Inglaterra. Aunque el jugador llegó a estar en la prelista de Luis De la Fuente, hora, con este escándalo, parece complicado que acabe acudiendo a la lista definitiva para la Copa del Mundo. A continuación, las capturas de pantalla y las conversaciones, traducidas al español.

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Según las capturas, la conversación habría transcurrido de la siguiente manera:

"Álex Jiménez: ¿Quieres que nos veamos?

Chica: Todavía no tengo 18

AJ: ¿Cuántos tienes? (preguntado de una forma incorrecta) ¿Qué quieres decir?

C: ¿Qué quieres decir con cuántos tengo?

AJ: ¿16?

C: Sí

AJ: Soy muy inteligente

C: ¿Seguirías quedando?

AJ: ¡Sí! Porque eres muy guapa. Un poco pequeña, pero bueno".

En otra de las presuntas capturas viralizadas, Álex Jiménez reconocería que aún no domina el idioma:

"AJ: Mi inglés todavía no es muy bueno, jajajajaja, es muy difícil el inglés.

C: ¿No te importa que tenga 15?

AJ: Bueno, claro que me importa, pero me gustan las chicas más pequeñas. Nunca he estado con una niña de 15 años".

Posteriormente, según, de nuevo, las capturas de pantalla, el jugador le habría enviado una foto con un mensaje, que dice así: "Pero, si quedamos, ¿harías cosas de mayores?". La conversación prosigue:

"AJ: Bueno, lo que sea que suceda en el momento, ¿verdad? ¿Qué querrías hacer conmigo?

C: Solo tengo 15, pero ¿no perderías tu trabajo?

AJ: No te entiendo, cariño. ¿Qué quieres decir?

C: ¿Cuándo es tu cumpleaños?

AJ: Mañana cumplo 21, cariño.

C: ¿Haces una fiesta?

AJ: Él no beberá porque mañana tengo que ir a Londres para un partido el sábado. Lo celebraré el domingo en Madrid, ya que tengo tres días de descanso.

C: Espera, ¿quién está en tu teléfono? ¿Qué significa que "él no beberá"?"

Por último, en el vídeo adjunto que aparece en el tuit superior, se puede apreciar un intento de despedida por parte del jugador hacia la chica:

"AJ: Espero que vaya todo bien y que volvamos a hablar en unos años, bonita"

C: ¿Por qué dices eso?

AJ: El caso es... qué? No lo entiendo. Ha sido un error hablar contigo. No quiero problemas.

C: Por qué iba a haber problemas? Ya sabes que tengo 15"