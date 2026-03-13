Andoni Iraola deja en el aire su futuro en el Bournemouth

Celia Pérez 13 MAR 2026 - 16:05h.

El técnico no da pistas sobre si renovará su contrato

La cualidad de Andoni Iraola que explica su éxito como entrenador: "Nos contagiaba"

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A poco más de tres meses para que finalice su contrato con el Bournemouth, Andoni Iraola deja su futuro en el aire. El exjugador del Athletic Club, que amplió su contrato con el club inglés hace un par de años, no tiene decidido aún que hacer llegado junio. Y así lo ha dejado claro este viernes en rueda de prensa.

El preparador vasco, que suma dos temporadas de muchos éxitos en el Bournemouth, aún no sabe si renovará y se quedará con los cherries o si se marchará. "Es algo que tengo que decidir más temprano que tarde", dijo este viernes en rueda de prensa. "Por ahora no hay nada nuevo, cuando lo haya, lo diré", aseguró.

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Iraola está contento en Bournemouth y la trayectoria del equipo es positiva, con la salvación conseguida sin apuros dos años consecutivos y con vistas incluso a los puestos europeos pese a la sangría de jugadores que se han marchado en los dos últimos mercados invernales. El club ha perdido desde verano a los centrales Dean Huijsen e Illia Zabarnyi, el lateral Milos Kerkez y los atacantes Antoine Semenyo y Dango Ouattara.

Preguntado sobre si no ha anunciado su decisión para no trastocar el resto de la temporada, Iraola lo negó y comentó que ha mantenido conversaciones con el club, pero que no puede decir nada al respecto.

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"Son conversaciones normales, como ocurren con los jugadores, los agentes y otros entrenadores. Tengo una gran relación con la directiva y hablamos de cosas, pero son temas internos", dijo.

El Bournemouth es noveno, con 40 puntos, lo que certifica virtualmente su salvación, y está a ocho de la quinta plaza. Una temporada que vuelve a ser notable para el técnico vasco y por la que no son pocos los que posan los ojos en su futuro.