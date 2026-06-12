Fernando Alonso no quiere pensar en si es su última vez en Montmeló

Alberto Cercós García 12 JUN 2026 - 15:33h.

Fernando Alonso atiende a ElDesmarque durante el Gran Premio de Barcelona

Gonzalo Serrano, Miguel Portillo e Iván Vicario predicen cuándo Aston Martin mejorará el AMR26 de Fernando Alonso

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Es uno de los nombres del fin de semana, y no por el rendimiento deportivo que está teniendo durante este inicio de 2026. Fernando Alonso vuelve a acaparar todos los focos posibles en el Gran Premio de Barcelona. El piloto de Aston Martin está ante la que puede ser su última carrera en Montmeló al volante de un Fórmula 1. Con un calendario 2027 que ya dictamina que la cita catalana no estará (el GP entra en rotación), saber si Alonso estará o no en 2028 es una enorme incógnita. Algo que ni él mismo sabe. Durante este jueves, el asturiano ha dejado claro que aún no ha tomado una decisión respecto al año que viene y es muy consciente de que este domingo podría ser su última vez en 'casa'.

Fernando Alonso llega a Montmeló tras sumar su primer punto del 2026 en Mónaco. En una entrevista exclusiva con ElDesmarque, el piloto de Aston Martin rescata la carrera por las calles del Principado, habla de las mejoras que la escudería británica prevé tener durante los próximos meses y se abre al recordar que puede estar ante su última vez en Montmeló. "No cambió mucho porque la verdad es que fue un punto un poco inmerecido, porque gracias a los abandonos que tuvimos sumamos ese punto. Por prestaciones puras todavía no estamos en la situación y tenemos todavía que mejorar mucho para conseguir puntos de manera regular y por mérito propio", resume Alonso sobre lo vivido en Mónaco.

Las mejoras de Aston Martin y las ganas de disfrutar en Montmeló

Sobre las mejoras de Adrian Newey y Aston Martin, Alonso solo habla desde el optimismo y es realista al respecto. "Confiamos porque sabemos que va a ser una mejora importante en nuestro coche, que es muy necesaria porque empezamos con el pie cambiado este año. Pero bueno, al mismo tiempo sabemos que todos los equipos mejoran carrera tras carrera. Entonces, cuando llegue nuestra mejora, sabemos que los demás equipos también se van a distanciar un poco. Hay que tener los pies en el suelo, no hay que poner todas las expectativas en esa mejora y pensar que de repente vamos a estar ya luchando en la zona media, porque creo que la zona media tampoco va a quedarse quieta", confiesa.

Por último, se sincera sobre todo lo que supone el Gran Premio de Barcelona y si este 2026 será la última vez que corra en Montmeló con un F1. "Este año no sé si va a ser mi último o si voy a seguir un año más o no, pero cierto es que Barcelona, al tener un salto de año y no volver hasta 2028, sí puede que sea mi última carrera aquí. No lo pienso, intento disfrutar. Creo que va a ser un fin de semana mágico, como han sido todos aquí. Barcelona me ha dado tantísimas cosas en 23 grandes premios que he corrido aquí que voy a disfrutar cada minuto del fin de semana. No vamos a estar en la posición, a lo mejor, de regalar a los aficionados un resultado que se merecen por todo el apoyo que me dan y todos los esfuerzos que hacen, pero por lo menos vamos a intentar pasarlo bien y que sea un fin de semana para recordar", zanja.