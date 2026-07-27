Primera imagen de Ilia Topuria, ya sin gafas y disfrutando de su familia y amigos

Javi Rayo 27 JUL 2026 - 15:10h.

Primera imagen del peleador hispano-georgiano sin gafas de sol

Los 12 posibles nombres que quieren pelear en La Velada del año 7

Compartir







Casi dos meses han pasado desde que Ilia Topuria perdió su invicto con Justin Gaethje en la Casa Blanca. Desde entonces, el peleador hispano-georgiano sigue atravesando un largo proceso de recuperación para recuperarse de todas las lesiones físicas que le causó la pelea, sobre todo, la de los ojos. Sabedor de que no podrá volver a competir hasta 2027, el mayor de los Topuria aprovecha para pasar tiempo rodeado de familia y amigos. Y ha sido en uno de esos momentos de disfrute donde el excampeón de la UFC se ha dejado ver -por primera vez- sin gafas de sol.

Las imágenes fueron grabadas durante la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina donde la Selección Española consiguió su segunda estrella. Ilia Topuria fue testigo de la pedida de mano por parte de su amigo, el también peleador, Guram Kutateladze. En las imágenes se puede ver a Ilia Topuria, su hijo y su hermano Aleksandre disfrutando del momento. Lo que más ha llamado la atención es que Topuria aparece por primera vez sin gafas de sol. Eso sí, todavía con la marca de algún rasguño en uno de sus ojos.