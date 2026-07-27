Redacción ElDesmarque Madrid, 27 JUL 2026 - 12:41h.

Este apartado de la tienda contiene varias camisetas firmadas por distintos jugadores y algunas por Leo Messi

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El FC Barcelona sigue explorando nuevas fórmulas para incrementar sus ingresos. Mientras el club continúa trabajando para mejorar su situación económica y mantener el equilibrio financiero, la entidad azulgrana ha puesto en marcha una nueva sección exclusiva dentro de su tienda online con artículos de colección dirigidos a los aficionados más apasionados y también a los que estén dispuestos a realizar un importante desembolso por piezas únicas relacionadas con la historia reciente del club.

Camisetas firmadas por los jugadores del FC Barcelona valoradas en 3.000 euros

La nueva colección incluye algunos de los objetos más exclusivos comercializados por el Barcelona en los últimos años. Entre ellos destacan varias camisetas conmemorativas firmadas por sus protagonistas, todas ellas con precios cercanos a los 3.000 euros. Es el caso de la camiseta firmada por Ferran Torres para conmemorar sus 200 partidos con el Barça, otra de Hansi Flick para celebrar sus 100 encuentros como entrenador azulgrana o las de Pau Cubarsí y Fermín López por alcanzar el centenar de partidos con el primer equipo. También aparece una edición especial de Frenkie De Jong dedicada al Año Nuevo chino, igualmente firmada y valorada en 3.000 euros.

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Lionel Messi ocupa un lugar destacado dentro de esta colección. El argentino cuenta con varias camisetas autografiadas, entre ellas la del acto de entrega de su octavo Balón de Oro, además de fotografías firmadas, un brazalete de capitán utilizado y firmado por él y otros recuerdos exclusivos para coleccionistas.

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Desde un diamante de 15.000 euros hasta un trozo del Camp Nou

La oferta no se limita al material deportivo. El Barcelona también ha puesto a la venta diferentes piezas de joyería con el escudo del club, como collares, pulseras o un pin con diamantes. El artículo más caro es precisamente un diamante cuyo precio alcanza los 15.000 euros.

Para quienes buscan recuerdos más asequibles, también existen opciones como un asiento original del Camp Nou por 230 euros, un fragmento del césped del estadio por 80 euros, un trozo de la red de una portería por 90 euros, una maqueta del nuevo Camp Nou por 45 euros o un bolígrafo exclusivo valorado en 200 euros. Con esta iniciativa, el Barcelona abre una nueva línea de negocio basada en la venta de productos exclusivos y de edición limitada, una estrategia con la que Joan Laporta pretende seguir generando ingresos.