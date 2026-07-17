El FC Barcelona ingresa 105 millones en tiempo récord con una emisión de bonos

Fran Duarte Madrid, 17 JUL 2026 - 12:18h.

Lluvia millonaria para el FC Barcelona tras completar con éxito la emisión a 10 años de Senior Secured Notes por un importe de 105 millones de euros

El "hala Madrid" que sorprende a Joan Laporta en medio de Time Square

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Muy buenas noticias para Joan Laporta en este mercado de fichajes. El FC Barcelona ha comunicado de manera oficial que ha completado con éxito una emisión de Senior Secured Notes por un importe de 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14%. Un movimiento financiero, en la que Goldman Sachs ha actuado como entidad directora y agente colocador de esta emisión de bonos a diez años, que permite sanear e incrementar la tesorería del Barça de cara a las próximas inversiones a nivel empresarial y deportivo.

El club catalán confirma que la operación ha recibido un sólido respaldo por parte de los inversores institucionales internacionales. “La demanda ha superado ampliamente el importe ofertado, con una sobresuscripción superior al 200%, y la totalidad de la emisión se ha colocado en menos de dos horas entre un grupo seleccionado de inversores estadounidenses formado por compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones”.

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El Barça sigue reforzando su plan estratégico

Además, con esta exitosa operación refuerzan “la confianza de los mercados internacionales en la solidez del proyecto del FC Barcelona, así como en la capacidad del Club para ejecutar su estrategia financiera y de crecimiento”. Los culés celebran también la elevada demanda registrada y las condiciones obtenidas en esta emisión porque refleja el respaldo de los inversores a la evolución financiera del club. También evidencia la reducción del diferencial exigido por el mercado. Según el comunicado del Barça, ha pasado de 240 a 202 puntos básicos respecto a la emisión anterior, “lo que pone de manifiesto una percepción más favorable del riesgo y una mayor confianza en el proyecto del FC Barcelona”.

Por último, el club ha informado de que esta primera emisión se destinará a reforzar la posición de tesorería del club y les permite seguir avanzando en la ejecución de su plan estratégico, “en línea con los objetivos de crecimiento y consolidación financiera del FC Barcelona”.