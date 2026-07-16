El detalle de Joan Laporta y Deco que molestó a Ferran Torres y que le hace replantearse su futuro

Javi Rayo 16 JUL 2026 - 20:09h.

Ferran Torres se está replanteando si seguir en el Barcelona o aceptar alguna de las ofertas que tiene

El Arsenal cambia el tiro con Julián Álvarez: dos fichajes a la espera del Atlético de Madrid

Compartir







El futuro de Ferran Torres sigue en el aire, aunque no se resolverá hasta después del Mundial. El ex del Manchester City está enfocado en llevar la segunda estrella hasta España y será después de las vacaciones cuando se siente a resolverlo. El futbolista valenciano tiene varias ofertas encima de la mesa y sí, se está planteando salir de Can Barça. Pero, ¿desde cuando surgió esa idea? Según los compañeros del diario Sport, hubo un gesto de Joan Laporta y Deco que no gustó nada al 'tiburón'.

El Barça nunca pensó en Ferran Torres para el puesto de delantero titular

Según cuenta David Bernabéu en el diario Sport, a Ferran Torres no le gustó nada que el club no pensara en él como recambio de Robert Lewandowski para el puesto de delantero titular. Presidente y director deportivo siempre verbalizaron la idea de ir al mercado en busca de un delantero top mundial y no tardaron en referirse en Julián Álvarez como el perfil deseado.

Fue eso lo que acabó de convencer a Ferran Torres en mirar más allá del FC Barcelona. Según el citado periodista, Ferran Torres sentía que había aprovechado de la mejor forma los pocos minutos otorgados por Hansi Flick y que por eso merecía un voto de confianza para ser el delantero titular del FC Barcelona tras la salida del ariete polaco a la MLS. Pero eso nunca sucedió.

PUEDE INTERESARTE El Oviedo acelera por tres fichajes: diferentes operaciones para cubrir el ataque y la medular

A raíz de ello, los agentes de Ferran empezaron a escuchar ofertas y hay una que parece haber calado. La del PSG. Según el diario Sport, el conjunto parisino ya ha trasladado a los agentes del futbolista español que, aunque no tendrá un rol de titular, sí será el primer cambio para dar descanso a los delanteros del equipo francés. Eso significaría una mayor nómina de minutos que la que tiene en el Barça.

Ferran Torres tomará una decisión ya entrado el mes de agosto aunque según la prensa catalana, el internacional con España "tiene pie y medio fuera del Barça".