Álvaro Borrego 16 JUL 2026 - 17:54h.

El presidente del conjunto francés, Olivier Létang, confirmó que siguen "en conversaciones", arrojando algo más de incertidumbre a la situación del central

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La salida de Tanguy Nianzou continúa en compás de espera, a expensas de que se produzca una respuesta definitiva. El central tiene permiso del club para resolver su salida y el pasado fin de semana se desplazó hasta tierras francesas para pasar un exhaustivo reconocimiento médico con el Lille. Todo parecía (o parece) encaminado para concretar el adiós definitivos a uno de los fichajes más amargos de la última etapa de Monchi y una vez superados esos exámenes eran los clubes quienes debían ponerse de acuerdo, con la incertidumbre de resolver hasta cuánto estaría dispuesto a perdonar el futbolista, cuyo salario es el más alto de toda la plantilla. Un escenario que todavía se sigue consensuando, lo que empieza a generar cierto nerviosismo en el seno sevillista.

Este jueves ha comparecido ante los medios de comunicación el presidente del Lille, Olivier Létang, quien por el momento alarga esa incertidumbre sobre una operación que condiciona la capacidad del Sevilla FC para poder inscribir futbolistas y trabajar con algo más de margen. Cuestionado sobre ello, dijo lo siguiente: "Seguimos hablando. Estamos en conversaciones sobre varias cosas, pero no puedo decir más".

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El largo historial de lesiones del futbolista parisino, que cuenta con una cincuentena de apariciones con las distintas selecciones francesas de categorías inferiores, ha propiciado la exigencia del equipo que dirige Davide Ancelotti de realizarle un exhaustivo reconocimiento médico previo paso a la firma de un contrato por las próximas temporadas, pero este fin de semana debe haber una respuesta definitiva.

Formado en la cantera del Paris Saint-Germain, Tanguy Nianzou llegó al Sevilla en el verano de 2022 procedente de Bayern de Múnich, que cobró 16 millones de euros por su traspaso, y ha disputado, en sus cuatro temporadas en el club, 63 partidos oficiales en los que ha marcado tres goles.

Una operación que, aunque se resuelva de cualquier forma, será todo un alivio para la entidad. El Sevilla pagó algo menos de 20 millones de euros por un alto porcentaje del jugador en la temporada 22/23 y, desde entonces, Tanguy Nianzou ha disputado 62 encuentros como sevillista (pocos, muy pocos, completos). Si tuviésemos en cuenta dichas cifras, sin contar el salario, cada encuentro del francés estaría pagado por encima de los 300.000 euros, un precio que, evidente, aumenta si tenemos en cuenta su altísima ficha (que además subió año a año).