El Sevilla le abre la puerta a Alberto Flores

Pepe Jiménez Sevilla, 15 JUL 2026 - 18:45h.

José Ignacio Navarro evidenció la situación del joven guardameta

Alberto Flores, entre la renovación y la cesión

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La portería del Sevilla, a menos que se produzca un importante giro en las próximas semanas, tendrá un nuevo guardameta esta temporada. Tras alargar la cesión de Odysseas Vlachodimos, como contábamos hace días, en el club se busca un segundo portero que aporte experiencia en la élite por si el griego tuviese algún impedimento durante el curso y, en dicho plan, Alberto Flores tiene las puertas abiertas.

A falta de un año de contrato, el propio José Ignacio Navarro ha sido incapaz de negar que el Sevilla está abierto a una salida del chico (no debe ser traspaso), explicando que "en estos momentos nos está ayudando, pero no vamos a cerrar puertas a sus peticiones, que imagino que serán tener minutos".

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Como señalábamos, la salida de Alberto Flores, que bien podría ser vía traspaso, no solo podría darse con una venta, ya que una de las opciones -que ya se estudió el pasado año- es renovarle su ficha y dejarle que se marche cedido para ganar experiencia en categorías profesionales.

El pasado curso Alberto Flores contó con diversas oportunidades en LALIGA Hypermotion, además de otras tantas en Primera RFEF, pero apostó por seguir en el Sevilla alternando entre el filial, que le tuvo como capitán en multitud de encuentros, con el primer equipo, donde fue habitual tercer meta.

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Desde la entidad, eso sí, no tienen prisas con su adiós. Con varios nombres en la agenda para reforzar la portería, de momento se centran en dar salida a otros jugadores como Akor Adams o Nianzou, después inscribirán a los presentes y, posteriormente, traerán nuevos nombres. Los tempos, eso sí, pueden no coincidir con los de un chico que, ahora sí, más que nunca, necesita encontrar regularidad para no desaparecer de los planes de la élite.