El Sevilla FC aún no descarta el fichaje de Patrik Mercado

Álvaro Borrego 15 JUL 2026 - 14:00h.

José Ignacio Navarro asegura que se tendrían que dar una serie de condicionantes

Nianzou, Oso, Adams y mucho más: todas las palabras, al detalle, de José Ignacio Navarro

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El fichaje de Patrik Mercado aún no está del todo descartado. El Sevilla FC alcanzó un principio de acuerdo con Independiente del Valle para la llegada del mediocentro, por el que debía pagar cerca de seis millones de euros, pero esa gravísima lesión que sufrió en marzo, y que le tendrá alejado de los terrenos de juego todo lo que queda de año, frenó en seco las pretensiones del club hispalense, agarrándose a la posibilidad de romper ese entendimiento. Sobre este asunto habló este miércoles el director deportivo José Ignacio Navarro, quien por el momento sigue dejando una puerta abierta a su incorporación.

"Nosotros en su día hicimos un comunicado en el que en ningún momento se habló de plazos, ni fechas. Se llegó a un acuerdo para la posible contratación, se tenían que dar ciertos condicionantes y hasta que no se cumplan, no se podrá determinar si él es del Sevilla o sigue siendo de su club, como a fecha de hoy. ¿Si hay límites? Forma parte de la confidencialidad del acuerdo, no puedo aventurar nada más", espetaba el director deportivo.

José Ignacio Navarro ha calcado prácticamente lo que ya dijo en su presentación como director deportivo, cuando habló de esos "condicionantes" necesarios para que se convierta en jugador sevillista: "A falta de oficialidad, todavía no es jugador del Sevilla FC. Es un nombre que está ahí, tiene que cumplir una serie de condicionantes y ya veremos cuando llegue el momento si será jugador del Sevilla FC o no. En estos momentos no lo es", dijo en su día.

Pese a que el principio de acuerdo por el ecuatoriano sí fue anunciado por el club a finales del pasado mes de febrero, menos de un mes más tarde se lesionó gravemente de la rodilla, confirmándose días más tarde que se había roto el ligamento cruzado anterior, una lesión que ha lastrado históricamente a numerosos futbolistas. En esa situación, y teniendo en cuenta la economía de la entidad, parece muy difícil que el Sevilla se vaya a gastar los seis millones de euros acordados por su traspaso. En cualquier caso, el Sevilla FC sigue sin descartarlo.

No hay una decisión definitiva, pero sí que hay intención por parte del club hispalense de revisar la situación y aclarar cómo se encuentra Patrik Mercado para llegar a una determinación final. Todo está a expensas, lógicamente, de que el jugador pase las pertinentes pruebas médicas, aunque resultará difícil que estas sean satisfactorias teniendo en cuenta que se rompió la rodilla hace poco más de dos meses.