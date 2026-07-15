"Joder, mira la historia que tiene este club": el Sevilla presenta a sus nuevos fichajes en el Sánchez-Pizjuán

Pepe Jiménez Sevilla, 15 JUL 2026 - 13:28h.

José Ignacio Navarro atendió a los medios posteriormente

El fichaje que sorprende a Luis García Plaza: "Me está gustando mucho"

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El Sevilla ha presentado este miércoles en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán a sus nuevas incorporaciones Juan Iglesias, Guridi y Sangante. Con José Ignacio Navarro, encargado en materia de fichajes blanquirrojos, a su lado, todos ellos han mostrado su ilusión y sus ganas por triunfar en Nervión.

"Muy contento de estar aquí, al final los compañeros y el staff nos han hecho muy fácil la llegada. Me siento cómodo, puede ser un año bonito, tenemos que estar todos unidos y se está viendo que en estos últimos años LALIGA es muy competitiva, la situación del club es delicada y en ese sentido creo que podemos hacer un año bonito con el esfuerzo y la humildad de todos", comezaba argumentando Jon Guridi en una comparecencia, como es habitual, donde los futbolistas intentaron no mojarse en demasía y dejaron la responsabilidad de los titulares a José Ignacio Navarro, mucho más solicitado por los presentes.

A continuación repasamos las mejores palabras de cada uno de los futbolistas del Sevilla.

Juan Iglesias: "Me siento capacitado para ser capitán del Sevilla"

Su inicio en el Sevilla: "Nos hemos encontrado un buen club, un buen vestuario, que es muy importante actualmente. Es momento de trabajar, aún quedan semanas para darle forma al equipo y coger las ideas del míster, pensando en el primer objetivo, que es el Rayo aquí en casa, empezar LALIGA ganando, que eso siempre te aporta confianza".

Sus conversaciones con García Plaza: "Con el míster ha sido para adaptarnos rápidamente, a sus ideas, conocer a los compañeros. Cuanto antes nos adaptemos, mejor".

Los objetivos de la temporada: "El objetivo debe ser el partido del Rayo. Es fundamental empezar bien el año, hay un buen ambiente de trabajo, no podemos marcarnos un objetivo más allá del partido a partido".

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La clave para venir al Sevilla: "Cuando te llama un club como el Sevilla, acabas contrato, haces un buen año... esta temporada se alineó todo para acabar aquí. Con mucha ilusión desde que me lo dijeron mis agentes".

Su posición en el Sevilla: "Vengo como lateral diestro, que es mi posición, pero el míster sabe que he jugado en varios puestos, que puedo jugar donde el equipo lo necesite. Él depende de la necesidad del equipo y me adaptaré, tengo la experiencia".

La competencia en el lateral diestro: "En el lateral hay mucha competencia, pero los jugadores lo vemos como algo positivo, va a ser mejor para mí y para ellos, eso significa que será mejor para el equipo. Es como tenemos que verlos todos en el equipo, tenemos que apretar, porque eso será bueno para el club".

El brazalete de capitán en el Sevilla: "Fue una situación puntual, si me tocase ser capitán, o incluso si no lo soy, debo dar ese paso adelante. Tengo la experiencia suficiente para ayudar al vestuario, estoy capacitado, en mi cabeza traigo ese rol de dar ese paso, de estar disponible para los compañeros y para el club".

La historia de su fichaje: "Es cierto que las conversaciones se hicieron con Cordón, pero ha sido algo que, entre todos, le hemos dado forma. La conversación fue hace meses, en cuanto surgió la oportunidad, empezamos a darle forma, queríamos hacerlo pronto para estar aquí lo antes posible".

Cuando ves los títulos, ¿motiva o asusta?: "Pasar por ahí te hace sentirte positivo. Dices 'joder, estoy en un sitio con una historia increíble'. Te motivas mucho, queremos formar un buen grupo, prepararnos bien y que el Rayo, cuando venga, quiera irse pronto. Es clave".

Sangante: "Venir al Sevilla era un paso lógico"

Su inicio en el Sevilla: "Contento de estar aquí con mis compañeros, he encontrado una 'pequeña familia, un club que me ha acogido muy bien. En los entrenamientos todo ha ido muy bien, mucha calidad, estoy muy contento, con muchas ganas de conseguir grandes cosas todos juntos".

Su relación con Loic Badé: "Hablé con él, me contó grandes cosas sobre este club, sobre la mentalidad. Me ha dicho muy buenas cosas, sé la mentalidad que debo tener para triunfar. Estoy contento".

La clave para venir al Sevilla: "Ya habíamos hablado en varias ocasiones, pero nunca habíamos dado el paso final. El club me atraía, tenía que terminar mi contrato y cuando el Sevilla me llamó, lo tenía claro. Me gusta la historia del club, pero también su mentalidad. Para mí era una elección lógica".

¿Qué puede aprender en España?: "Vengo aquí, tras ser capitán, es un paso adelante en mi carrera, es un desafío, quiero convertirme en un jugador de élite. Espero poder ayudar al equipo y que el equipo me ayude a mi también".

Guridi: "García Plaza me llamó y no dudé en venir al Sevilla"

Sus conversaciones con García Plaza: "Hubo contacto con él después de acabar el año. Me comentó si me interesaba venir, es un grande del fútbol español y no dudé mucho en venir. Él me conoce del Alavés, sé lo que le puedo dar y él ha depositado esa confianza en mí, intentaré devolverla".

La clave para venir al Sevilla: "Podía renovar con el Alavés, pero me contactó el míster, que había estado con él cuatro años. El Sevilla es un club grande, es un gran reto, con muchas ganas de hacer un buen año".

Un mensaje a la afición del Sevilla: "Soy consciente de que el sevillismo no saltaría de alegría con mi fichaje, porque el Sevilla ha fichado a grandes jugadores, pero también llevo varios años en Primera, tengo experiencia, igual es el momento de estar aquí por la situación del club. Intentaré aprovechar al máximo, soy jugador de equipo, a veces no pienso en mí, sino en el grupo, luego es más fácil destacar en lo individual. Que estén con nosotros a muerte, cuando salen las cosas es fácil, cuando no salen es más difícil, pero tenemos que estar todos unidos".

La presión en el Sevilla: "Igual aquí, por como se vive el fútbol, por donde ha estado el club, hay más presión, pero eso también puedes utilizarlo a tu favor. La presión está fuera, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. Un resultado no marca lo que eres".

Cuando ves los títulos, ¿motiva o asusta?: "Cuando ves eso, te motivas, porque piensas en volver a vivirlo. No podemos poner ese objetivo, tenemos que centrarnos en el día a día, en llegar bien a cada encuentro, en casa tenemos que sacar muchos puntos, esta afición aprieta mucho".