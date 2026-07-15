El abrazo de Jesús Navas a Pedro Porro, el 'heredero' del lateral diestro de España

Pepe Jiménez Sevilla, 15 JUL 2026 - 12:37h.

El ex del Sevilla acudió con su familia para apoyar a la Selección

Pedro Porro, partidazo, gol y posible baja por lesión en la final del Mundial: "A ver la recuperación"

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Si alguien le hubiese dicho a Pedro Porro hace mes y medio que sería MVP en las semifinales del Mundial ante Francia, el exjugador del Real Valladolid, posiblemente, habría sonreido y habría seguido, como de costumbre, trabajando. Él no se lo creía, pocos lo creían, pero sucedió y tras la mágica cita ante los galos, el ahora futbolista del Tottenham recibió la felicitación de alguien que bien sabe lo que es tocar plata desde su posición: Jesús Navas y el abrazo al heredero.

Fueron las cámaras televisivas las que captaron las imágenes entre Jesús Navas, exjugador del Sevilla y exfutbolista de la Selección, abrazando a Pedro Porro. El de Los Palacios es el hombre con más títulos como internacional por España y ha estado presente en todos los éxitos recientes del conjunto de Luis de la Fuente... como lateral derecho.

Presente en el Mundial 2010, Jesús Navas comenzó como extremo con Vicente del Bosque y acabaría como lateral con Luis de la Fuente, acompañando habitualmente a Carvajal en dicha posición. Y si alguien sabía lo que era parar a Mbappé en una cita importante, era él.

Protagonista en el último duelo en la EURO, hace mucho más especial y significativo que Jesús Navas, con su '22' a la espalda, se acercase a abrazar a Pedro Porro tras el encuentro, tras haber dejado otra vez seco a Mbappé y, por si fuese poco, anotar un tanto.

Como si del pase de la herencia se tratase, como si fuese un traspaso de poderes, Jesús Navas apareció en la grada y, por detrás, abrazó a Pedro Porro, felicitándole por su partidazo y adelantándole, a buen seguro, que la final no será nada sencilla.

De campeón del mundo (y de Europa, y de la Nations...) a finalista del mundo por la banda derecha. De Jesús Navas a Pedro Porro. Un abrazo muy especial.