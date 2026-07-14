Oyarzabal y Pedro Porro llevan a España a la final del Mundial: las notas de la victoria ante Francia

Javi Rayo 14 JUL 2026 - 22:59h.

Ponemos nota a los jugadores de España y Francia

Cuándo es la final del Mundial 2026: fecha, horario y dónde se juega

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¡España está en la final del Mundial! La Selección Española volverá a disputar una final mundialista por su segunda vez en su historia tras una victoria coral ante Francia. Luis de la Fuente anuló con su planteamiento a los delanteros franceses y Mikel Oyarzabal y Pedro Porro hicieron los dos tantos del combinado nacional. En ElDesmarque ponemos nota a todos los jugadores.

El uno por uno de España

Unai Simón (6): No hizo ni una parada, la mejor noticia para España. Hizo encoger los corazones con un par de acciones con los pies pero las resolvió con maestría.

Pedro Porro (9): El mejor de España, no sólo por el gol sino por todo su partido. Secó primero a Barcola y luego a Doué. Lo dio todo hasta marcharse lesionado.

Pau Cubarsí (8): Vaya masterclass de veteranía con su edad. Los atacantes franceses no se fueron de él ni una vez.

Aymeric Laporte (8): Partidazo del central del Athletic. Hizo un corte vital en la primera parte. Aguantó a los delanteros franceses.

Marc Cucurella (7): No se sumó demasiado al ataque y una amarilla en la primera parte le condicionó. Hizo un corte en el minuto 90 que evitó un gol.

Rodri Hernández (8,5): España juega a lo que Rodri quiere. Estuvo en todas las parcelas del campo y encima ayudó en defensa.

Fabián Ruiz (6): Partido flojo del futbolista andaluz, aún así, sin errores.

Dani Olmo (8): Le dio un plus a España en la mediapunta. Todo el juego de España pasó por sus botas.

Lamine Yamal (7): Lo intentó por activa y por pasiva pero la pelota no quiso entrar. Pudo marcar un golazo pero el árbitro señaló fuera de juego.

Álex Baena (6): El más flojo en ataque. Aun así, partido correcto. Cumplió con lo que le pidió Luis de la Fuente.

Mikel Oyarzabal (8): No falló desde el punto de penalti. Tuvo una y la metió. Ganó muchos duelos a los centrales franceses.

Sustituciones

Ferran Torres (5): España no atacó demasiado tras el 0-2 y no pudo crear ocasiones de gol.

Mikel Merino (SC)

Pedri (7): Se encargó de contemporizar la posesión. Le escondió el balón a los futbolistas franceses.

Marcos Llorente (SC)

Nico Williams (SC)

El uno por uno de Francia

Maignan (5): Nada pudo hacer en los dos goles de la Selección Española.

Koundé (5): Fue capaz de contener a Álex Baena y a Marc Cucurella. Correcto.

Upamecano (5): Partido aprobado para el futbolista del Bayern. Sin errores, sin aciertos.

Saliba (SC): Se marchó lesionado en la primera parte.

Digne (2): Un penalti infantil sobre Lamine Yamal decantó el partido del lado español.

Tchouameni (5): Hizo lo que pudo para contener a España. No tuvo todo el balón que le hubiese gustado.

Rabiot (4): Una falta a Dani Olmo le condenó. Fue sustituido al descanso para no acabar expulsado.

Dembélé (4): En la misma tónica que el resto de compañeros, anulado y con falta de ideas en ataque.

Olise (4): Totalmente anulado. No filtró pases, no remató. Su peor partido en el Mundial. Pudo ser expulsado por un entradón a Rodri pero el árbitro no lo vio.

Barcola (4): Deschamps le dio la titularidad y no supo aprovecharla. Sólo un remate que no llegó a inquietar a Unai Simón.

Mbappé (4): Desaparecido. Sólo un par de remates sin ningún peligro. No fue el goleador que marcó la diferencia durante todo el Mundial.

Sustituciones

Lacroix (SC)

Koné (SC)

Doué (4): Salió para aportar más en ataque y no lo consiguió. No tuvo su día, como el resto de atacantes.

Cherki (SC)

Theo Hernández (SC)