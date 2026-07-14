Cuánto dinero percibirán los jugadores de España sin ganan el Mundial

Pablo Sánchez 14 JUL 2026 - 18:04h.

La similitudes que ve Xabi Alonso entre la España actual y la que ganó el Mundial en 2010: "Muchos motivos"

La cantidad, superior a la obtenida tras ganar el Mundial de Sudáfrica

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España se encuentra a dos partidos de conquistar su segunda estrella. El camino está transcurriendo casi de forma inmaculada -sin derrotas y con un solo gol encajado en seis partidos- con una próxima parada frente a Francia en semifinales este martes. Si los chicos de Luis de la Fuente logran levantar el título de campeón recibirán un buen pellizco económico que ya ha sido desvelado.

Según cuenta Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de Cope, los jugadores de la selección española ingresarían un total de 750.000 brutos cada uno por ganar el Mundial, una cantidad que saldría de los 44 millones de euros que la FIFA paga a la RFEF por lograr el título. En el caso de ser subcampeones, esta cantidad se vería reducida a los 29 kilos y a los 450.000 euros por futbolista.

Iker Casillas, convencido de jugar la final

Iker Casillas, quien levantó por primera vez al cielo de Sudáfrica la Copa del Mundo en 2010, la única hasta la fecha para España, dijo este lunes que tanto él como los exinternacionales de ese equipo están “convencidos de que España volverá a estar en la final” porque superará a Francia este martes en las semifinales que se disputan en Dallas.

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“Hablo en representación de todos mis compañeros, que intentamos ilusionar a todo un país. Hemos vivido cosas maravillosas, muy bonitas. Siempre hemos intentado dejar todo por la selección para que los españoles estén orgullosos de se su selección”, dijo Casillas en un evento organizado por la Real Federación Española de Fútbol en Dallas.

Este reunió a algunos de los campeones del mundo con España en 2010. Además de Casillas, a Jesús Navas, Pepe Reina y Fernando Llorente, quienes apoyarán a la selección española este martes en las semifinales del Mundial 2026 contra Francia.

“Es un día muy especial porque España se ha vuelto a meter en unas semifinales del Mundial. Volver a vivir momentos mágicos y maravillosos que tuvimos en nuestra cabeza y nuestra piel es algo que nos hace sentir muy orgullosos”, aseguró Casillas.

“Estamos convencidos de que volveremos a estar en la final del Mundial y soñar con bordar una segunda estrella en la camiseta. De mi parte y de la de todos mis compañeros que algún día vestimos esa camiseta y ayudamos a cumplir sueños, muchas gracias y ¡que viva España!”, concluyó.