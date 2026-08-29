En directo, el estado de Julián Álvarez y su salida del Atlético de Madrid
El argentino sigue siendo noticia en día de partido
Así vivimos la situación de Julián Álvarez y posible salida el pasado viernes
Julián Álvarez sigue acaparando focos en el Atlético de Madrid. Confirmada su ausencia este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el delantero argentino afronta los últimos días del mercado de fichajes con su futuro totalmente abierto. Simeone confía en recuperar al delantero centro, pero el campeón del mundo mantiene la incertidumbre y su deseo sigue siendo el Barcelona.
Nueva conversación con Arteta
El prestigioso medio The Athletic informa de una nueva conversación entre Julián Álvarez y Mikel Arteta. El argentino vuelve a transmitir que no quiere vestir la camiseta del Arsenal y su probabilidad de fichaje es muy baja.
Bienvenidos
Este sábado 29 de agosto, Julián Álvarez sigue siendo uno de los principales nombres de este mercado de verano. En ElDesmarque te iremos informando de la última hora sobre el futuro del argentino.