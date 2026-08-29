Nueva conversación con Arteta

Ángel Cotán 29 AGO 2026 - 13:29h.

El argentino sigue siendo noticia en día de partido

Así vivimos la situación de Julián Álvarez y posible salida el pasado viernes

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Julián Álvarez sigue acaparando focos en el Atlético de Madrid. Confirmada su ausencia este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el delantero argentino afronta los últimos días del mercado de fichajes con su futuro totalmente abierto. Simeone confía en recuperar al delantero centro, pero el campeón del mundo mantiene la incertidumbre y su deseo sigue siendo el Barcelona.