Pablo Sánchez 28 AGO 2026 - 14:04h.

El Atleti ya era conocedor de que Julián Álvarez quería jugar en el Barça cuando prometió ayudarle

El Arsenal se mantiene atento a cualquier novedad sobre su futuro

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La guerra entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el fichaje de Julián Álvarez sigue más candente que nunca. Las últimas declaraciones de Gil Marín y de Rafa Yuste han encendido más si cabe esta batalla. El conjunto colchonero se mantiene firme con su decisión de no negociar con el Barça, mientras el conjunto blaugrana ya ha reiterado en numerosas ocasiones que peleará por el argentino hasta el último minuto. Todo esto, con el Arsenal pendiente y el propio Julián atravesando un momento personal muy delicado.

La situación entre el Atlético y el Barça con Julián Álvarez ha llegado a un momento complicado. El futbolista lleva meses rogando su llegada al Camp Nou, aunque el club madrileño no está por la labor. En su contrato, una cláusula de 490 millones de euros manda. Todo hace indicar que el Barcelona no será el nuevo club de la Araña, aunque en tierras catalanas no lo ven todo perdido.

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Según cuenta Mundo Deportivo, existe una última baza que podría cambiar el horizonte en los próximos días y convertir el fichaje de Julián por el Barcelona en una realidad. Esta se aferra a un decreto que regula la relación laboral de los deportistas con sus respectivos clubes

La baza a favor de Julián y el Barcelona

Como decíamos, la baza que juega a favor del fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona tiene importantes tintes judiciales. La única vía por la que el delantero podría rescindir su contrato con el Atlético de manera unilateral se ampara en el Real Decreto 106. El mismo dice lo siguiente: "La extinción del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a este derecho, en su caso, a una indemnización que, en ausencia de pacto al respecto, fijará la jurisdicción laboral en función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, motivos de la ruptura y demás elementos que el jugador considere estimables".

De llevarlo a cabo, serán los tribunales los que dictaminen la indeminzación que tendría que percibir el Atlético por parte del Barcelona como responsable subsidiario a tenor de su cláusula y sus años de contrato. Al tratarse de dos equipos del mismo país, la FIFA tampoco podría intervenir.