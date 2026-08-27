Fran Fuentes 27 AGO 2026 - 14:57h.

El delantero argentino apura sus últimos cartuchos para tratar de vestir de azulgrana en este mercado de fichajes

En directo, la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid: Apollo se posiciona contra el Barcelona

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Julián Álvarez sigue quemando cartuchos para tratar de forzar su salida rumbo al FC Barcelona. El delantero argentino, quien ya tiene la negativa por parte del Atlético de Madrid y hasta de Apollo para ser traspasado al conjunto barcelonista, busca cada recoveco, cada posibilidad y cada clavo ardiendo para agarrarse a él y lograr cumplir "su sueño" para vestir de azulgrana. En este sentido, en las últimas horas se ha conocido una información que revela que el argentino aún busca socios en el vestuario para tratar de que le ayuden a convencer a Miguel Ángel Gil Marín de jugar en el Camp Nou.

Según informa Gerard Romero en Jijantes, Julián Álvarez habría llegado a pedir ayuda incluso a los capitanes del Atlético de Madrid (a saber: Koke Resurrección, Jan Oblak y José María Giménez) para tratar de convencer a Gil Marín de escuchar la oferta del FC Barcelona. Esto evidencia la desesperación del futbolista argentino en el vestuario del conjunto rojiblanco y su deseo de marcharse al conjunto barcelonista.

Simeone se lava las manos con Julián Álvarez: "Es un tema del club"

Esta información se conoce desde antes de que el club rojiblanco, con Apollo a la cabeza, emitiera un comunicado desestimando cualquier tipo de acercamiento con el FC Barcelona para negociar el traspaso del futbolista. Asimismo, Diego Pablo Simeone también ha hablado con la plantilla sobre esta situación. El Cholo habría comunicado a los jugadores que esta situación no depende de él, sino que es un tema del club, y advierte que está trastocando mucho la estabilidad del vestuario en este arranque liguero.

En este sentido, Gerard Romero afirma que el ambiente es irrespirable en el vestuario rojiblanco, donde el ambiente estaría muy caldeado. De este modo, Julián Álvarez estaría tratando de pedir ayuda incluso a sus capitanes para tratar de desbloquear la situación, haciendo todo lo posible, y hasta lo imposible si es que eso es posible, para marcharse al FC Barcelona.