Basilio García Sevilla, 27 AGO 2026 - 13:54h.

El jugador toma la palabra a la salida del entrenamiento del Betis

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Mucho se ha hablado y escrito durante el verano sobre el futuro de Nelson Deossa en el Real Betis Balompié, y en estos momentos todos los caminos conducen a su continuidad. El colombiano, una de las grandes inversiones del pasado verano, estaba señalado en rojo para convertirse en una venta que liberara espacio tanto en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva como en la relación de dorsales del primer equipo, así como en el cupo de extracomunitarios. A falta de cinco días para que acabe el mercado, todo hace indicar que va a continuar.

De hecho, así se ha expresado el propio futbolista este jueves a la salida del entrenamiento del Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El Chiringuito ha captado las imágenes del colombiano abandonando la instalación de Los Bermejales. La chavalería presente para ver a sus ídolos le pedía “Deossa quédate”.

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Cuestionado por los medios sobre su continuidad, Nelson Deossa ha sido claro en este sentido. ¿Quiere quedarse? “Sí, claro, obvio. Mi intención está clara”, ha dicho el centrocampista que llegara el pasado verano desde Rayados de Monterrey.

La situación de Deossa

Pese a todos los rumores, Nelson Deossa ha sido uno de los hombres destacados de la pretemporada en el Real Betis. Manuel Pellegrini le colocó como delantero en numerosas ocasiones ante la falta de efectivos, y el colombiano respondió con goles.

En los dos primeros partidos oficiales, el chileno ha contado con él sin tapujos. Como uno más. Acumula 100 minutos, saliendo desde el banquillo ante la Real Sociedad y siendo titular y completando el partido de Mestalla ante el Valencia.

En esta tesitura, con la confianza de Pellegrini en él, el jugador parece tener muy claro que su futuro pasa por el Betis, club con el que tiene contrato hasta 2030 y con el que tendrá la oportunidad de jugar la próxima edición de la UEFA Champions League.

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