La clave del Betis para abaratar el fichaje del delantero

Álvaro Borrego 18 AGO 2026 - 10:59h.

El club espera que con el paso de los días los clubes rebajen sus exigencias y entren en precio algunas de las opciones sondeadas

El Betis ultima el fichaje de Álvaro de Pablo

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El Real Betis centra sus esfuerzos en la llegada de un delantero. Como hemos venido advirtiendo todo el verano, según el discurso que siempre se ha mantenido desde la entidad sería un mercado largo, con la paciencia como protagonista. La dirección deportiva tiene altura de miras para esta posición pero la economía condiciona y mucho los movimientos, de ahí que resulte fundamental la pericia del club para terminar atando a la opción deseada. Sobre la mesa emergen nombres como el de Kalimuendo, Fabio Silva o Troy Parrot pero no son los únicos, con el conocimiento de que existen al menos dos posibilidades más que todavía no se han filtrado.

Como decíamos, esa paciencia será clave para abaratar la operación, dado que el mercado de delanteros ha estado inflado durante todo el verano. Por poner algún ejemplo, por Kalimuendo el Nottingham Forest estaba solicitando cerca de 35 millones. Por futbolistas como Kevin Denkey o Igor Matanovic, sondeados durante los últimos meses, sus clubes de origen pidieron cantidades desorbitadas y absolutamente inalcanzables para el Real Betis, y aunque la ansiedad cada vez se haga más presente en el día a día de los béticos, saber esperar el momento adecuado resultará decisivo para poder llevar a cabo el tan ansiado fichaje. Con el paso de los días los clubes irán destensando sus exigencias y resultará también clave que ningún otro equipo afronte traspasos a esas cantidades. Con la posibilidad vigente además de poder concretar alguna cesión que incluya una posibilidad u obligatoriedad de compra futura.

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La realidad del mercado, mucho más lenta

Un escenario que conlleva riesgos, de ahí que se manejen varios nombres, pero en el Real Betis hay confianza plena de que se pueda terminar dando. Futbolistas que tensan la cuerda, clubes que rebajan el precio y oportunidades que terminan dándose en condiciones ventajosas. Con esas cartas juega el club, con el deseo de esta misma semana dar pasos al frente por varias de sus opciones mejor posicionadas.

Por entender mejor el mercado, conviene recordar que el fichaje de Amrabat por el Betis se filtró minutos antes de ser oficial. Diego Conde o Fidalgo, en ElDesmarque, una vez estaba ya acordado. Isco Alarcón, cuando pasaba el reconocimiento. Cucho Hernández, unas horas antes. Fornals, cuando apenas quedaba resolver el transfer. Y así miles de ejemplos más. Esto quiere decir que la realidad a veces va mucho más lenta de lo que se vierte en redes sociales. Aunque haya operaciones que se radiografíen al milímetro, hay muchas otras que se filtran o incluso se activan a última hora.

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El mercado suele ser largo y en las negociaciones hay un sinfín de detalles o letra pequeña que perfilar. Cláusulas, comisiones, porcentajes, variables... En el fútbol suele haber de todo. Informaciones interesadas, filtraciones envenenadas, ofrecimientos y hasta globos sonda que actúan como cortinas de humo mientras los clubes perfilan otra negociación. Agentes, clubes y futbolistas. Cada equipo juega sus cartas. Para engordar su producto, para no encarecer una negociación o evitar que otros se aprovechen, lleguen a última hora y te quiten lo que parecía ser suyo. Pero trabajar, se trabaja. Y se perfilan decenas de opciones, aunque muchas no se sepan hasta última hora. Solo que el mercado es mucho más complejo de lo que uno puede creer. Los refuerzos llegarán y el tiempo corre en contra pero también a favor del Real Betis, con el deseo de que se destensen las exigencias de los clubes de algunos de los futbolistas que maneja la dirección deportiva.