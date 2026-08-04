El Betis, a expensas de abrir la vía definitiva por el delantero

Álvaro Borrego 04 AGO 2026 - 10:44h.

El Betis trabaja en la llegada de un delantero y maneja varias opciones, aunque ninguna en fase avanzada

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Firmar un delantero es una de las prioridades de la dirección deportiva del Real Betis, que trabaja en la llegada de una alternativa de garantías para pelear el puesto con el Cucho Hernández, dosificar los esfuerzos y darle un salto de calidad a esa fase ofensiva. Para esta posición el club trabaja con altura de miras, sondeando opciones que de calidad. Un perfil algo más rematador, más directo, con cierta capacidad de revalorización, aunque sin descartar ninguna otra opción que pueda ponerse a tiro, pero sobre todo, un jugador que quiera encontrar en Heliópolis el contexto inicial para relanzar o asentar su carrera. Todo, eso sí, dentro de un encaje económico.

Sin embargo, a estas alturas todavía no ha emergido ninguna opción que tenga visos de hacerse realidad a corto plazo. Y según indican desde el Real Betis aún están a la espera de "abrir la vía" definitiva por el delantero elegido. Si bien se manejan varias opciones de peso, a día de hoy no mantiene ninguna negociación avanzada, aunque se mantiene la confianza plena para poder concretarlo antes del debut liguero. En cualquier caso, todo apunta a que el modus operandi será similar al de otras operaciones, con la filtración saltando cuando el fichaje esté en fase avanzada.

Como hemos venido contando en este periódico en el club consideran que el mercado está inflado y tienen claro que no caerán en la 'trampa' de la inflación del mercado. Ofrecimientos existen casi a diario y sondeos se han producido decenas, pero ninguna de las opciones han terminado cuajando. Por poner algunos ejemplos, el Real Betis contactó hace días con el Benfica por el delantero croata Ivanovic, pero las condiciones que exigía el Sporting de Portugal no terminaron de convencer al club. Ahora podría marcharse a la Premier League por unos 20 millones. Misma cantidad que, por cierto, solicitó el Cincinnati por Kevin Denkey. El precio solicitado por Igor Matanovic, delantero que gusta y mucho a la dirección deportiva, también es a día de hoy inasumible.

La contratación de un nuevo punta en Europa está realmente cara y es que solo basta con mirar movimientos como los de Carlos Espí (25 millones previo pago de la cláusula), el de Gonzalo García al Fulham por 40 millones fijos o el de Álvaro Rodríguez (el Bournemouth pago 27 kilos) para comprender la complejidad del mercado. La dirección deportiva del Real Betis sabe que tiene el deber de acertar en esta posición y no se lanzará ninguna moneda al aire, por lo que no quiere apresurarse ni mucho menos en un mercado que todavía consideran inflado. En cualquier caso, el retraso del debut liguero brinda algo más de margen al Real Betis, que todavía casi tres semanas por delante para encontrar el perfil idóneo.

El Real Betis también mantiene especial atención a cualquier movimiento de perfiles de equipos top, donde el overbooking en esa posición hará que con el tiempo se vayan destensando las exigencias. Los pasos a seguir pasan por encontrar una fórmula similar a la que tan bien funcionó con Antony, con futbolistas con experiencia en grandes ligas de Europa pero con una situación especial. Futbolistas curtidos en el día a día de un vestuario élite, pero con necesidad de relanzar o asentar sus carreras en un club de un perfil algo menor. Hay perfiles que gustan, sus condiciones se adaptan a lo solicitado por Manuel Pellegrini y en el club permanecen atentos a posibles movimientos a su alrededor que permitan acceder a ellos sin un sobrecoste innecesario. Pero será cuestión de paciencia.