El presidente de la agencia de Vinicius viaja a Londres en mitad de los rumores sobre el interés del Arsenal

Fran Duarte Madrid, 04 AGO 2026 - 08:39h.

Michael Yormark, el presidente de Rocnation Sports, publicaba una imagen en el aeropuerto mientras esperaba un vuelo rumbo a la capital inglesa en mitad de los rumores sobre el interés del Arsenal por el brasileño

El Arsenal estaría dispuesto a llegar a los 150 millones para fichar a Vinicius

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Vinicius ya ha vuelto de sus vacaciones tras el Mundial para ponerse a las órdenes de José Mourinho. El delantero brasileño ha regresado a Madrid con su futuro más en el aire que nunca al no haber renovado aún con el club blanco y con el Arsenal dispuesto a hacer una oferta de hasta 150 millones por él. En el Real Madrid solo contemplan dos escenarios: renovar este verano o una venta por una importante cifra para evitar que se marche gratis el año que viene cuando acabe contrato. En mitad de todo este lío, el presidente de la agencia de representación de Vini ha viajado a Londres para alimentar aún más los rumores sobre el interés del Arsenal.

Mientras que Vinicius se entrenaba en su primer día bajo el mando de Mourinho, Michael Yormark, el presidente de Rocnation Sports, publicaba una imagen en el aeropuerto mientras esperaba un vuelo rumbo a la capital inglesa: “Londres, allá voy. ¡Vamos!”. Justo después subió una foto de la oficina de Rocnation Sports International en Londres, pero se desconoce de momento el motivo del viaje y solo ha servido para aumentar los rumores sobre el interés del Arsenal en fichar al astro brasileño del Real Madrid.

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Qué pide Vinicius para renovar con el Real Madrid

El Real Madrid ya sabe lo que pide el brasileño para renovar su contrato con el Real Madrid. Una subida salarial de 10 millones de euros y un reajuste con las cifras de sus derechos de imagen es lo que ahora mismo están discutiendo ambas partes. El Arsenal de Mikel Arteta, actual campeón de la Premier League y finalista de la Champions, va con todo a por el brasileño y está dispuesto a ofrecer al Real Madrid una oferta cercana a los 150 millones de euros, además de un salario estratosférico para el futbolista que cumpliría con creces sus peticiones.

Pese a estos cantos de sirena, Vinicius se ha mostrado muy feliz en su regreso a la capital y tanto él como el club quieren continuar juntos más años. El reloj sigue avanzando y si no llegan a una solución antes del 1 de enero de 2027, Vini podrá negociar libremente con cualquier club que esté interesado en que llegue a coste cero a partir del 1 de julio de 2027.