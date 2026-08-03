El Arsenal estaría dispuesto a llegar a los 150 millones para fichar a Vinicius

Javi Rayo 03 AGO 2026 - 16:17h.

El conjunto gunner sigue acercándose a Vinicius

Santi Cañizares cree que el fichaje de Yan Diomande desbloqueará la renovación de Vinicius por un factor clave

Compartir







El Arsenal sigue acercándose más a Vinicius cada día que pasa. El futbolista brasileño sigue sin dar respuesta a la oferta de renovación del Real Madrid -que no ha cambiado- y día de hoy sólo tiene dos escenarios posibles: aceptar la oferta madridista -que no es de su agrado- o aceptar el contrato que le ofrece el Arsenal. Precisamente el conjunto inglés estaría dispuesto a seguir subiendo su apuesta para llevarse al delantero brasileño a la Premier League.

Vinicius pasaría a cobrar 30 millones por temporada

Según hemos podido saber en ElDesmarque, el Arsenal tiene viabilidad económica suficiente para seguir subiendo la oferta que le hará al Real Madrid siempre que Vinicius dé luz verde al traspaso. El conjunto gunner estaría dispuesto a llegar a los 150 millones de euros para convencer al conjunto blanco de dejar salir a una de sus estrellas. Cabe recordar que el brasileño acaba contrato el 30 de junio de 2027 y será libre de negociar con cualquier club a partir del 1 de enero del próximo año. En otras palabras, esta ventana de traspasos es la última oportunidad para el 15 veces campeón de la Champions League de sacar dinero por su todavía jugador.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla cierra su portería con el fichaje oficial de Fran González y el Real Madrid se guarda una opción

Esos 150 millones de euros vendrían acompañados de un contratazo con mayúsculas para Vinicius. El Arsenal estaría dispuesto a darle 30 millones de euros por temporada, cumpliendo con las exigencias económicas del brasileño, que sigue empeñado de cobrar lo mismo que Mbappé para seguir en el Real Madrid. Un win win en lo económico y que dejaría el balón en el tejado de Vinicius y el Real Madrid.

A expensas de lo que pueda pasar en los próximos días, Vinicius ha regresado este lunes de sus vacaciones y se ha puesto por primera vez a las órdenes de un José Mourinho que, a priori, cuenta con él.