Pablo Sánchez 03 AGO 2026 - 07:24h.

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El futuro de Vinicius Junior en el Real Madrid sigue dando mucho que hablar. Ninguna de las partes da su brazo a torcer para desbloquear la renovación de un futbolista cuyo nombre se expande como la espuma en el mercado estival con el Arsenal como posible destino. Pese a que las negociaciones están en punto muerto, algunos ven soluciones a este desencuentro en futuros movimientos del conjunto merengue. Así al menos lo cree Santi Cañizares.

En El Partidazo de Cope, el exfutbolista cree que uno de los fichajes que tantea el Real Madrid este verano podría desbloquear las negociaciones y sellar el acuerdo entre las partes. Se trata de Yan Diomande. El factor determinante no es otro que el representante. Más allá de esta opción, Cañizares considera que los tiempos se han excedido demasiado.

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"No me da buena espina cuando ha tardado tanto. Una cosa es apretar, que ha tenido tiempo para hacerlo, pero el club también mira sus intereses. La negociación ha traspasado el límite de tiempo lógico en una renovación. No me da buena espina. Lo que creo es que Diomande tiene el mismo representante y esa operación tiene que ver con la solución de Vinicius. Renuevas a Vini y te hago una oferta por Diomande o si seguimos enfrentados se va todo al carajo. El hecho de que apareciera Diomande en escena me hace ser más optimista porque puede ser que haya un acuerdo que cubra la situación general, pero el tiempo de negociación se ha excedido ya en los términos normales", sentenció.

El Arsenal, en el horizonte

En medio de la incertidumbre que genera el futuro de Vinicius aparece en escena el Arsenal como posible destino del brasileño. Mikel Arteta desea la llegada de un galáctico a su vestuario y, si las negociaciones no prosperan, el conjunto londinense está dispuesto a tirar la casa por la ventana para hacerse con su fichaje. Este lunes se vivirá un nuevo capítulo de esta historia con la incorporación de Vini a los entrenamientos de José Mourinho.