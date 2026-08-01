El Real Madrid y Vinicius acercan su fichaje por el Arsenal con un pulso que puede romperlo todo

Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 13:25h.

Las negociaciones entre el club y Vinicius, en punto muerto

Lo que Vinicius cuenta a su entorno sobre su renovación con el Real Madrid

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Las negociaciones entre Vinicius y el Real Madrid para su renovación se encuentran en un punto muerto después de las conversaciones de la pasada semana y ni el jugador ni el club quieren dar su brazo a torcer. Ninguna de las dos partes se baja de sus pretensiones y, si la situación no se remedia, el Arsenal espera para lanzarse a por un fichaje que 'acercan' tanto la entidad blanca como el futbolista a raíz de sus presiones.

Según informan varios medios en España, el equipo merengue no bajará en la oferta que le ha puesto sobre la mesa al brasileño durante los pasados días. Esta habría sido la propuesta definitiva para que amplíe su vinculación como madridista que acaba el 30 de junio de 2027 y, en caso de no estar de acuerdo, el club le colocaría en el mercado este mismo verano.

El Real Madrid no quiere ver cómo Vinicius puede tener la oportunidad de marcharse el próximo verano a coste cero ya que, a partir del 1 de enero, podrá negociar con cualquier club del mundo su llegada como agente libre para la 27/28. De ahí que, si el atacante sigue sin aceptar las condiciones ofrecidas en estas negociaciones de renovación, se le pondrá a la venta este mismo verano para venderle por una cantidad que nunca llegará a su valor real en el mercado por su situación contractual.

El Real Madrid presiona con su oferta y Vinicius responde

En el otro lado, desde Inglaterra se informa de un posible acuerdo entre Vini y el Arsenal para su incorporación aunque, en cualquier caso, el conjunto gunner debería convencer también al Real Madrid para dejarle salir. Los londinenses están dispuestos a tirar la casa por la ventana para convertir al extremo de la Canarinha en la guinda de un proyecto con el que Mikel Arteta ya ha sido campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League.

Esta situación llega pese a que la voluntad de las dos partes, tanto del Madrid como de Vinicius, sea la de continuar juntos una vinculación que arrancó allá por 2017, aunque el jugador llegaría en 2018 a la capital de España tras cumplir la mayoría de edad necesaria para su traspaso. Sin embargo, ninguno de ellos quiere salir perdiendo en unas negociaciones clave en la que tanto el club como el futbolista siguen presionando con sus armas para que la otra parte pueda ceder y llegar a un acuerdo.