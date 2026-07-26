Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 15:30h.

Vinicius, ante una semana clave por su futuro en el Real Madrid

La situación de Michael Olise ante las novedades con Yan Diomande y Vinicius en el Real Madrid

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Esta próxima semana será clave en el Real Madrid para conocer el futuro de Vinicius Jr. a la espera de una reunión entre el club y el futbolista para resolver el problema generado con un contrato que finaliza en menos de un año. Las dos partes apuestan por la continuidad del futbolista con la camiseta blanca pero no a cualquier precio, ya que quiere cobrar lo mismo que Kylian Mbappé en el escalón más alto de la plantilla. Mati Prats, en su editorial en ElDesmarque de Cuatro, aprieta al brasileño para que tome ya una decisión sobre su continuidad o una salida con clubes como el Arsenal detrás.