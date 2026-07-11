La renovación de Vinicius por el Real Madrid coge carrerilla: ya hay fecha para hablar

Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 16:36h.

El futuro de Vinicius en el Real Madrid podría estar cerca de esclarecerse

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La renovación de Vinicius Júnior con el Real Madrid afronta días decisivos. Según ha informado el diario AS, el club blanco y el entorno del delantero brasileño ya han fijado una fecha para retomar las conversaciones con el objetivo de cerrar la ampliación de su contrato antes de que arranque la pretemporada. Tras la conclusión del Mundial de Brasil, ambas partes mantuvieron un primer contacto y acordaron volver a reunirse durante los últimos días de julio, un encuentro que se presenta como clave para dejar encarrilada la continuidad del atacante.

La predisposición es total por ambas partes. Vinicius ha reiterado su deseo de seguir vinculado al conjunto madridista, mientras que la dirección del Real Madrid mantiene como una prioridad asegurar la continuidad de uno de los futbolistas más importantes del proyecto. El optimismo ha ido creciendo en las últimas semanas y la sensación es que el acuerdo está mucho más cerca que hace unos días. Si no surge ningún contratiempo, el brasileño comenzará la próxima temporada con un nuevo contrato y reforzará su peso dentro del vestuario como segundo capitán del equipo dirigido por José Mourinho.

Vinicius, ¿más cerca de renovar?

En las oficinas de Valdebebas no existe prisa por resolver este tipo de negociaciones durante el periodo vacacional. Se trata de una estrategia habitual del club, que suele dejar pasar las vacaciones antes de cerrar las renovaciones más importantes de la plantilla. Esa hoja de ruta se está repitiendo con Vinicius y, según la citada información de AS, la tranquilidad ha sustituido a la incertidumbre inicial. La confianza entre las dos partes es máxima y el entendimiento parece cada vez más cercano.

La oferta del Real Madrid sigue sobre la mesa, aunque no será indefinida, por lo que las próximas semanas serán determinantes para sellar el acuerdo. La renovación del internacional brasileño forma parte de la planificación deportiva diseñada por la entidad. Aunque Mourinho participa activamente en distintas decisiones deportivas, la continuidad de Vinicius era una prioridad marcada por el club desde hace tiempo y todo apunta a que quedará resuelta antes de que finalice el mes.