Joaquín Anduro 10 JUL 2026 - 17:39h.

Vinicius reconoce que necesitaba unos días para reflexionar

El gesto de Vinicius con Haaland tras ser eliminado del Mundial que va a dar que hablar entre el madridismo

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La derrota de Brasil ante Noruega en octavos de final ha sido una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 ya que la canarinha, por primera vez desde 1990, ha caído antes de cuartos de final. Un palo que ha llegado a todos los miembros de la selección brasileña, incluido Vinicius a pesar de ser el mejor durante el torneo, y el futbolista del Real Madrid ha escrito un mensaje en redes sociales pidiendo perdón por esta eliminación temprana.

El atacante ha reconocido que necesitaba unos días después de la frustración de caer eliminado de un Mundial casi cuatro años después de Qatar 2022, donde cayeron en penaltis ante Croacia. Esta vez ha sido en octavos frente a Noruega, con un doblete de Haaland que dejó en la calle antes de lo previsto a los hombres dirigidos por Carlo Ancelotti.

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Vinicius fue señalado por no haber tirado el penalti que falló Bruno Guimaraes en dicho partido aunque tanto Carletto como el propio jugador ya explicaron cuál era el orden de lanzadores a pesar de los cuatro goles del madridista en el torneo y su estatus de líder. De ahí que haya escrito esta carta de perdón a todos los aficionados brasileños que ha contado rápido con el apoyo de Jude Bellingham y el corazón que le ha dedicado en los comentarios.

El perdón de Vinicius en redes sociales por la eliminación de Brasil

Casi cuatro años después y nuevamente pensando en lo que escribo tras una frustración en una Copa del Mundo.

Vi a tantas personas de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto guardar silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar.

Vestir la camiseta de la Selección es el mayor orgullo de mi vida, y quedar eliminado de una Copa en los octavos de final es un sentimiento difícil de explicar.

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Sé cuánto me preparé, cuánto me enfoqué y cuánto quería esto por ustedes, por mi familia.

La sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para lograr más y no lo conseguimos.

Les pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo.