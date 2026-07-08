Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUL 2026 - 10:41h.

Carlo Ancelotti tampoco viajó con la expedición de la selección brasileña

Las razones por la que hoy no hay partido del Mundial por primera vez en 27 días

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La eliminación de Brasil frente a Noruega en el Mundial 2026 puso punto final a un torneo en el que la selección dirigida por Carlo Ancelotti no logró cumplir con las expectativas depositadas sobre ella. Después de superar la fase de grupos y pasar los dieciseisavos de final frente a Japón, la derrota frente a Noruega acabó con el sueño de conquistar un nuevo título mundial 24 años después. Tras el partido, la expedición de la Canarinha dejaría una imagen simbólica.

Danilo, el último superviviente

Según informa el Diario AS, el avión de la expedición de la selección brasileña regresó a Río de Janeiro con un tan solo un futbolista a bordo: Danilo. El defensor fue el único integrante de la convocatoria que regresó en el vuelo oficial junto al resto de la delegación de la Confederación Brasileña de Fútbol. La explicación principal de esta peculiar imagen responde al calendario de los futbolistas. Los internacionales que militan en clubes europeos fueron liberados tras la eliminación y pusieron rumbo a sus destinos vacacionales antes de reincorporarse a la pretemporada con sus respectivos equipos.

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Los jugadores que compiten en el Brasileirao también recibieron permiso para disfrutar de unos días de descanso antes de regresar a la competición doméstica. Carlo Ancelotti, mientras tanto, tampoco regresó con la expedición y viajó directamente a Vancouver para desconectar durante unos días antes de comenzar a preparar la próxima ventana internacional de septiembre.

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En el avión también viajaban miembros del cuerpo técnico, personal de apoyo y el guardameta Leo Nannetti, que no había sido inscrito para disputar el torneo, pero sí participó en los entrenamientos como apoyo para el equipo. La imagen de Danilo como único futbolista en el vuelo oficial ha llamado la atención en Brasil y simboliza el abrupto final de una Copa del Mundo que terminó antes de lo esperado para una de las grandes favoritas al título.