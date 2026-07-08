María Trigo 08 JUL 2026 - 07:46h.

El delantero del Betis valoró su fallo en la tanda de penaltis ante Suiza

Suiza ahora se enfrentará a la Argentina de Leo Messi

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Todo indicaba que Colombia había llegado al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá dispuesta a hacer algo grande. Lo estaban haciendo bien, pero Suiza fue un hueso duro de roer. Tuvieron ocasiones, pudieron ganar (y también perder), pero todo se decidió en una tanda de penaltis en la que Davinson Sánchez y Cucho Hernández fallaron sus lanzamientos y propiciaron el pase a los cuartos de final de los suizos.

El futbolista del Real Betis fue el encargado de lanzar el cuarto penalti de la tanda. Lo tiró a la derecha del portero y, más o menos, a media altura. Era su zona de seguridad y Gregor Kobel le detuvo el lanzamiento. Un golpe muy duro para el jugador verdiblanco, que salió al campo en lugar de Luis Suárez en la recta final del partido tras no tener minutos desde el primer encuentro, cuando protagonizó una jugada por la que fue elogiado.

Cucho Hernández da la cara

A pesar de que tuvo que ser consolado por su fallo por su entrenador Néstor Lorenzo y sus compañeros James Rodríguez y Jefferson Lerma, Cucho Hernández dio la cara ante los medios de comunicación tras esta dura eliminación de Colombia del Mundial 2026, tal y como recogen algunos medios en su país:

"Pateo siempre. Hoy me tocó fallar. En la vida me ha tocado fallar muchas veces. Han sido más los fallos, más tristezas en mi vida y en mi carrera futbolística que momentos felices. Así que yo tengo la madurez para aceptar la responsabilidad de que yo, como delantero y cobrador de penaltis en mi club, debería haberlo hecho. Lo asumo. Pero si me preguntas ahora mismo, volvería a tomar la decisión. Por mi parte, pedir disculpas a toda Colombia porque lo tuvimos cerca, lo tuvimos ahí. No se dio, pero hay que seguir".