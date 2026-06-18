María Trigo Sevilla, 18 JUN 2026 - 14:12h.

El jugador del Betis está en boca de todos y el club verdiblanco presume de él en sus redes sociales

Cucho Hernández: "El Betis es un equipo para disfrutar"

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Colombia se estrenó a lo grande en el Mundial 2026 tras su victoria contra Uzbekistán (1-3). Luis Diaz fue de los más destacados, pero para imagen viral y que está dando la vuelta al mundo, la de Cucho Hernández. En el tiempo añadido, a falta de segundo para que el colegiado pitara el final del encuentro, luchó de una forma absolutamente increíble para luego levantar la cabeza y poner un centro perfecto para que Campaz pusiera el definitivo 1-3. Una jugada que es tendencia y que no para de llenar las redes sociales de comentarios.

Hasta el propio Real Betis, en sus cuentas en español y en inglés, le está dedicando unos mensajes. "¿Darla por perdida? Nunca para el Cucho. Así que parece que el mundo está descubriendo ahora lo bueno que es Cucho Hernández", le escribieron a su jugador, que había entrando al terreno de juego en el minuto 80 para ocupar el lugar de Luis Suárez.

A la conclusión del choque, el medio DSportsCo, pudo charlar brevemente con el delantero del Betis, que reconoció su emoción por su estreno en el Mundial y reveló un detalle muy personal: "Me emocionaste. Aún no he podido ver a mi hijo que nació el primer de junio y tengo un ansia tremenda. Esto es por ellos, por mi mujer, por mi hijo. A seguir luchando por ellos. Hay un dicho, siempre vienen con el pan bajo el brazo".

Mensajes del mundo del fútbol al Betis