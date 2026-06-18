María Trigo Sevilla, 18 JUN 2026 - 08:22h.

El jugador del Betis ya ha empezado a trabajar en su recuperación

La emotiva carta del Betis a Abde tras su lesión: "Estamos convencidos de que serás recompensado"

Compartir







"Voy a trabajar cada día, con más fuerza e ilusión que nunca, para volver mejor y más fuerte", escribió Ez Abde cuando abandonó la concentración de Marruecos en Estados Unidos y dijo adiós al Mundial 2026. Uno de los sueños por los que llevaba todo el año trabajando se habían ido al traste por una inoportuna y fortuita lesión. Desde ese momento, el extremo del Real Betis se quiso centrar en la recuperación de ese esguince del ligamento lateral interno en la rodilla derecha y ahora ya ha mostrado la primera imagen de cómo trabaja en ello.

Lo ha hecho a través de unas stories de su cuenta de Instagram, en la que se le puede ver en un gimnasio haciendo un ejercicio de estabilidad con la rodilla con algo de peso. Una imagen en la que aparece la palabra "soon" ("pronto") acompañada de la canción Young Thug.

PUEDE INTERESARTE La FIFA podría indemnizar al Betis por la lesión de Ez Abde

Como ya contó ElDesmarque, tras partir de Nueva York, lo que había decidido Abde era pasar unos días en Elche con su familia para luego acudir en Francia a un centro especializado en lesiones de rodilla. Todo consensuado con los servicios médicos del Betis, que lo consideran la mejor opción para que no tenga que hacer en pleno verano la rutina diaria de trabajo en Sevilla.

PUEDE INTERESARTE El Betis cierra su tercer amistoso para la pretemporada

El mensaje completo de Abde tras quedarse sin Mundial

"Quería empezar agradeciendo de corazón todos los mensajes de apoyo y cariño que he recibido estos días. Perderme un torneo tan importante es un golpe muy duro, y no voy a negar que duele. Pero en los momentos difíciles es cuando más valor tiene la fe, la paciencia y la gratitud. Alhamdulillah por todo. Quien me conoce sabe que no me voy a rendir. Voy a trabajar cada día, con más fuerza e ilusión que nunca, para volver mejor y más fuerte. También quiero desearle toda la suerte del mundo a nuestra selección. Estoy convencido de que harán todo lo posible para representar a nuestro país con orgullo. Pido a todos los marroquíes que estemos unidos detrás de ellos, apoyándolos en cada paso. Gracias por estar siempre ahí".