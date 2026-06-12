La FIFA podría indemnizar al Betis por la lesión de Ez Abde

Álvaro Borrego 12 JUN 2026 - 10:32h.

El Real Betis percibirá 20.548 euros por día si la lesión del marroquí supera los 28 días, estando esas fechas previas exentas de pago

La emotiva carta del Betis a Ez Abde tras su lesión: "Estamos convencidos de que serás recompensado"

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Ez Abde será una de las grandes ausencias de este Mundial 2026. El extremo sufrió el pasado martes un esguince del ligamento lateral interno en la rodilla derecha y a pesar de los intentos de continuar en la concentración, finalmente los servicios médicos determinaron que debía quedarse fuera de la convocatoria de Marruecos. Una lesión que frustra el deseo del futbolista, quien por méritos propios estaba llamado a ser uno de los principales activos de su país, y que podría dejar cierta contraprestación económica en el Real Betis según los días que termine estando de baja.

La FIFA tiene un programa de protección para los clubes de fútbol, que "serán indemnizados, hasta cierto punto, si sus futbolistas profesionales sufren lesiones a causa de un accidente mientras juegan con las selecciones absolutas representativas en partidos disputados en las fechas que figuran en el calendario internacional".

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Este programa de protección recoge que la FIFA paga un máximo de 7,5 millones de euros por jugador y accidente, a razón de 20.548 €/día de baja, hasta 365 días y siempre que un jugador esté de baja más de 28 días. Es condición sine qua non que la lesión vaya más allá de ese límite mínimo. Es decir, para que el Real Betis perciba una indemnización la lesión de Ez Abde debe alargarse más de 28 días y en caso de ser así recibirá 20.548 euros por cada día posterior a la fecha 28 dado que si la lesión es menor a ese día no está obligada a abonar ninguna cantidad.

Ez Abde se lesionó el pasado domingo en el amistoso disputado contra Noruega en Nueva Jersey (Estados Unidos), en el que también tuvo que retirarse del campo con una dolencia en un hombro el defensa del Manchester United Noussair Marzaroui, lo que ha llevado a su seleccionador a descartar a ambos jugadores.

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El internacional marroquí, de 24 años, ha sido el futbolista más destacado esta temporada con el Betis con 15 goles (10 en LaLiga, 4 en la Europa League y 1 en la Copa del Rey) y 12 asistencias (8 en el torneo liguero, 3 en el continental y 1 en la competición copera) en 43 partidos.