Sofyan Amrabat, un deseo con muchos condicionantes para el Betis

Álvaro Borrego 11 JUN 2026 - 10:45h.

El Betis mantiene la aspiración de firmarlo, con el beneplácito del entrenador, pero la situación es muy distinta a la del verano pasado y Amrabat debería hacer un esfuerzo en varios sentidos

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El futuro de Sofyan Amrabat es toda una incertidumbre y ni mucho menos se resolverá a corto plazo. A pesar de los deseos del Real Betis, que cuenta con el beneplácito de Manuel Pellegrini para su 'continuidad', la negociación, en caso de registrar avances sustanciales, será tediosa, larga y condicionada a muchas aristas que deben darse para materializar su regreso a Heliópolis. Antes de entrar en materia, conviene recordar que el mercado está absolutamente parado y limitado por la disputa del Mundial. Si bien la dirección deportiva tiene su hoja de ruta definida, los movimientos no se concatenarán hasta que vaya avanzando la cita mundialista, habida cuenta que sin grandes operaciones no hay dinero en circulación en el mercado. Tampoco pretende el club interferir en la estabilidad de futbolista, concentrado con Marruecos, a sabiendas de que el torneo también será un escaparate para él.

Como describe el titular de esta noticia, el Real Betis reconoce su deseo de concretar el fichaje en propiedad de Sofyan Amrabat, aunque para que ello se dé deberían unirse antes muchos puentes. De un lado está la parte intangible. Manuel Pellegrini ha trasladado su necesidad imperiosa de acudir al mercado en busca de un mediocentro posicional, con carácter defensivo, y antes de concluir la temporada dio su consentimiento al club para negociar con el Fenerbahce. Una declaración de intenciones puesta en conocimiento tanto de sus representantes como del jugador, quien también está en predisposición de continuar. Amrabat está contento en Sevilla y ser indiscutible en un proyecto Champions es un atractivo puesto sobre la mesa. Todas las partes tienen sintonía para que así sea y antes de terminar el curso así lo hablaron internamente, pero en este caso con la apetencia solo no basta. El escenario es mucho más complejo y va mucho más allá de eso.

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El papel de Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat tiene contrato con el Fenerbahce hasta junio de 2028 y hasta ahora ni siquiera habían valorado su situación. Con el cambio de presidencia deberán reconsiderar qué planes tienen para el centrocampista, 'obligado' a salir a finales del verano pasado tras la eliminación de su equipo en la fase previa de la Champions League. Parece lógico que quieran recuperar parte de la inversión realizada, cuando pagaron 12 millones a la Fiorentina por su traspaso. Y ahí es donde entra en juego el papel del propio futbolista, dado que sin su ayuda será materialmente imposible que se pueda llevar a cabo.

Y es aquí donde se desgranan las cartas del Real Betis para que pueda llegar a buen puerto. El club necesita que Sofyan Amrabat presione para que el Fenerbahce rebaje sus pretensiones, habida cuenta que en Heliópolis tienen absolutamente claro que no se hará un gran desembolso por su fichaje en propiedad.

En el supuesto de que eso ocurriera así, el futbolista también debería hacer un esfuerzo en términos personales, dada la imposibilidad del Real Betis de asumir su salario, que allí ronda los ocho millones brutos por temporada. Conviene recordar que en la cesión de esta temporada la entidad ha asumido únicamente el 25% de su ficha. La pretensión del Real Betis es 'compensarle' con un contrato largo, con el propósito de reducir la amortización anual a cambio de darle estabilidad con una vinculación duradera, práctica que ya se ha repetido en varias negociaciones. Es decir, un sueldo a la altura pero a pagar en más años.

Todas estas aristas la convierten en una operación verdaderamente compleja, que en ningún caso se resolverá pronto (con el Mundial en juego) y que necesitaría de la presión, predisposición o colaboración de todas las partes para que pudiera llevarse a cavo. El deseo existe, las intenciones del futbolista también, contando con el beneplácito de Manuel Pellegrini, pero todo debe producirse en un contexto viable para los criterios económicos del Real Betis.