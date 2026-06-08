El Mundial limita el mercado del Betis

Álvaro Borrego 08 JUN 2026 - 10:41h.

Como es habitual en año de Mundial, el mercado no tendrá movimientos sustanciales hasta que no vaya avanzando el torneo

Pendientes de Ez Abde, lesionado por un compañero antes del Mundial: "Me preocupa"

Compartir







No hay novedades sustanciales. Esa es la 'no noticia' en el Real Betis a estas alturas de junio. La comisión deportiva tiene su hoja de ruta marcada y las prioridades están bastante definidas, con el ambicioso objetivo de darle un salto de calidad a la plantilla, aunque desde el club ya advierten que será cuestión de tener paciencia. Una tónica habitual que se repite durante los años en los que hay Mundial (o Eurocopa), en los que tanto clubes como futbolistas (y representantes) suelen esperar para tomar decisiones, dado que no será hasta después de la cita mundialista cuando se produzca en cascada el efecto dominó de fichajes, salidas y flujo económico.

Sea como fuere, en el Real Betis están más que convencidos de que se confeccionará una plantilla al nivel de lo que la próxima temporada exige. En estos tiempos es habitual el carrusel de nombres y rumorología ideal para los ávidos de consumo informativo, pero la realidad dista mucho de eso. Las fuentes consultadas aseguran que el mercado está parado, por lo que ni siquiera está cerca de concretar ninguna operación (con clubes), por más que en años venideros ya tuviese avanzada alguna llegada a coste cero. Por un lado el club no ve en el mercado ningún futbolista libre (con salario que no sea astronómico) que pueda mejorar realmente la plantilla y la disputa del Mundial hace que el movimiento de dinero esté congelado, por lo que no puede generarse ese efecto dominó que hace fluctuar los movimientos.

PUEDE INTERESARTE El Betis valora varios escenarios para la delantera

En cualquier caso, la hoja de ruta está marcada. El Real Betis tiene claro qué perfil pretende para la delantera, con un refuerzo de garantías que pelee incluso la titularidad junto al Cucho Hernández y la posibilidad de un segundo efectivo, posiblemente con más vistas a medio largo plazo. Las otras prioridades pasan por firmar un lateral izquierdo titular y un centrocampista. Más allá de esas posiciones se trabaja con la previsión de poder encontrar un central e incluso un lateral derecho, supeditado eso sí a una posible cesión de Ángel Ortiz. A partir de ahí, todo se estudiará en función de las salidas o siempre que se tenga la certeza de que el que llegue lo hará para mejorar su posición.

Sin novedad en materia de salidas

A día de hoy el club se centra en cerrar una o dos ventas que permitan a la sociedad cuadrar el ejercicio que recién termina, siendo Nelson Deossa y Sergi Altimira dos de los futbolistas por los que más ruido ha habido. No obstante, desde el Real Betis aseguran que tampoco hay mayores novedades en este sentido. La única oferta que ha llegado por Sergi Altimira ha sido insuficiente para el club. El Sporting de Portugal trasladó hace tres semanas, de manera oficiosa, su interés por el futbolista, haciéndole ver al Real Betis que estaban dispuestos a negociar un traspaso y como informó ElDesmarque la primera oferta en firme ha sido de 14 millones de euros fijos más 3 en variables, pero esta fue por el club hispalense.

PUEDE INTERESARTE El fichaje del lateral izquierdo del Betis, deber y reto a partes iguales

Esa es la única oferta formal que ha llegado hasta ahora a las oficinas del Real Betis Balompié. El Sporting de Portugal prometió elevar su apuesta y presentar una propuesta superior durante los próximos días que pueda satisfacer las pretensiones de la entidad andaluza, pero esta todavía no ha llegado. Mientras tanto, y de manera paralela, Sergi Altimira tuvo un encuentro con el director deportivo del RB Leipzig, aunque el Real Betis nunca tuvo conocimiento de la reunión y en el club se tuvieron que enterar por la prensa. Por el momento permanecen a la espera de que puedan presentar oferta, algo que tampoco ha llegado. Tanto el Real Betis como el propio futbolista tienen predisposición para encontrar una salida, pero esta no se producirá si no es beneficiosa para los dos partes. Mientras tanto, el club aguarda acontecimientos, con el deseo, eso sí, de poder concretarla antes de finalizar el mes.

Por otro lado, el Real Betis tiene decidido darle salida a Nelson Deossa y recuperar prácticamente toda o incluso algo más de la inversión de 12 millones de euros realizadas el pasado verano. Durante estos últimos días se ha generado mucho ruido en torno a la figura del centrocampista y el River Plate ha transmitido de manera formal su deseo de incorporarlo en propiedad, pero aunque se hayan producido los primeros contactos entre clubes desde el Real Betis aseguran que aún no se ha trasladado ninguna oferta. El Ipswich Town se ha sumado al fuerte interés por el futbolista, como avanzaron los compañeros de ABC, por el momento sin que se traduzca en ninguna formalidad.