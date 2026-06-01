El fichaje del lateral izquierdo del Betis, deber y reto a partes iguales

Álvaro Borrego 01 JUN 2026 - 11:44h.

La dirección deportiva trabaja con el deber de acertar con lateral izquierdo, uno de los grandes lunares de las últimas temporadas

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La dirección deportiva del Real Betis Balompié afronta uno de los veranos más exigentes de su historia reciente. El regreso a la Champions League obligará al club a redoblar sus esfuerzos, medir muy bien las inversiones y sobre todo aceptar con los fichajes, con el propósito obligado de dar un salto de calidad a una plantilla que debe ofrecer el equilibrio suficiente para competir con garantías en las tres competiciones. Si bien se prevé un verano largo, con hasta una veintena de movimientos entre salidas y entradas, por el momento se trabaja con mayor premura por concretar entre una y dos ventas que permitan a la entidad cuadrar el ejercicio que recién termina, aunque de manera paralela se esboce la hoja de ruta a seguir. Una de las prioridades -entre otras- es reforzar el lateral izquierdo, asignatura pendiente y debe obligado en este periodo estival.

La salida de Ricardo Rodríguez deja una plaza vacante en esa posición y las dudas que dejó Junior Firpo, condicionado por las lesiones, invitan a la reflexión en el Real Betis, que no ha logrado dar con la tecla durante los últimos años. El hispano dominicano regresó a Heliópolis para suplir la salida de Romain Perraud, por el que el club al menos recuperó la inversión realizada un año anterior. El francés, ahora en el Lille, dejó luces y sombras durante su estancia aquí, pero los problemas de adaptación y su inconsistencia le invitaron a volver a su país natal. Antes ocuparon ese carril otros como Juan Miranda o Abner Vinicius, ambos con unas condiciones notables pero inconsistentes a partes iguales.

Los números dicen que el lateral izquierdo ha sido el principal talón de Aquiles durante los últimos años y ahora el Real Betis busca un perfil similar al que en su día ofreció Álex Moreno. Un futbolista de clara vocación ofensiva, con una capacidad innata para repetir esfuerzos y sobre todo pragmático en la toma de decisiones. A estas alturas de año en la terna aparecen bien valorados futbolistas como Sergio Angeliño, opción que avanzó en exclusiva ElDesmarque, y Kaiki Bruno, del Cruzeiro, aunque las exigencias económicas de su club no la hacen una operación compleja.

Sea como fuere, la realidad es que el regreso a la Champions League exigirá un salto de calidad en la plantilla y sobre todo capacidad de acierto para la dirección deportiva, que trabaja en consonancia junto a Manuel Pellegrini para elegir el perfil que mejor se adapte a la plantilla. Acertar con el lateral izquierdo, deber y reto a partes iguales.