La Champions League 2026/27 se completa: Fase de Liga, rondas, bombos y todos los rivales

Ángel Cotán 01 JUN 2026 - 10:34h.

El campeón albanés, el último en subirse al tren de la Liga de Campeones

El PSG sigue haciendo historia y gana su segunda Champions League consecutiva ante el Arsenal

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A expensas del playoff de ascenso a LALIGA EA Sports, el fútbol doméstico echa el cierre para vivir la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. Los aficionados al deporte rey vivirán un verano muy especial, aunque cuando se apague el 'Modo Selección', volverán los clubes. Mientras se confeccionan las próximas plantillas, la UEFA Champions League 2026/27 ya queda completa.

La próxima temporada, España volverá a disfrutar de cinco representantes en la máxima competición a nivel de clubes. El Real Betis, gracias al goloso premio de la quinta plaza, se une a FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal CF y Atlético de Madrid en este viaje europeo.

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Todos los equipos de la Fase de Liga de la Champions League 2026/27

Hasta un total de 29 equipos han confirmado su billete directo para la Fase de Liga de la próxima edición. Cabe recordar que este nuevo formato de fase de grupos lo componen 36 conjuntos, por lo que aún restan por conocer siete equipos. Actualmente, estos son los clubes que disputarán la primera mitad del prestigioso torneo: PSG, Aston Villa, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Inter de Milan, Nápoles, Roma, Como, Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Lens, Lille, PSV, Feyeenoord, Oporto, Sporting de Portugal, Brujas, Slavia de Praga, Galatasaray y Shakhtar Donetsk.

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Playoff y rondas

El playoff de la Ruta de Campeones lo componen Viking FK, AEK, LASK y Celtic. Por su parte, la Ronda 3 de la Ruta Liga la conforman Olympique de Lyon, NEC, Union Saint-Gilloise, Sparta de Praga, Bodo/Glimt y Olympiacos FC. En cuanto a la Ronda 2, la Ruta de Campeones la forman: Lech Poznan, AGF Aarhus, FC Thun, Hapoel Be'er Sheva, Omonoia, Mjallby AIF, Dinamo Zagreb, FK Crvena Zvezda, Slovan Bratislava y NK Celje. En cuanto a la Ruta Liga, estos son los cuatro clubes que figuran en ella: Fenerbahce, Sturm Graz, Heart of Midlothian y Gornik Zabrze.

Por último, la larga lista de equipos de la Ronda 1: Gyori Eto, Floriana FC, U Craiova, Larne FC, Levski Sofia, Kauno Zalgiris, Sabah FK, FC Flora, Shamrock Rovers, KF Egnatia, Petrocub, FK Sutjeska, Vikingur, FC Atert, FK Borac, The New Saints, Ararat-Armenia, FC Iberia, Riga FC, FK Vardar, FC Drita, ML Vitebsk, Kuopio, Inter Club D'Escaldes, Kairat Almaty, Lincoln Red, Klaskvik y Tre Fiori FC.

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