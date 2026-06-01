El Oviedo estrecha el cerco sobre Julián Calero: una alternativa y un pero de Jesús Martínez

Ángel Cotán 01 JUN 2026 - 08:47h.

Desde México debe levantarse el pulgar

Jesús Martínez cambia el modelo del Oviedo en el mercado de fichajes: "Es mi obsesión"

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El Real Oviedo afronta una nueva semana cruzando los dedos. Tras el parón que sufrió la planificación a razón del 'no' del director deportivo deseado, pasando por la comparecencia de Jesús Martínez, el club azul da pasos hacia su nuevo entrenador. La larga lista que se confeccionaba desde el Carlos Tartiere y México queda reducida a un favorito y una alternativa, aunque el dueño en la entidad carbayona tiene un pero que deberá superar Julián Calero.

Tal y como informa El Comercio, el preparador madrileño, candidato planteado por los responsables de la actual dirección deportiva, ha ido ganando enteros en las últimas horas y ya es el principal favorito para convertirse en el nuevo entrenador del Oviedo.

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No obstante, y como toda operación, Julián Calero debe contar con la aprobación de Jesús Martínez. Hay un pero a destacar por parte del empresario mexicano, aunque también hay una opción en la recámara por si las negociaciones por el ex del Levante no fructifican.

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Julián Calero, una alternativa en el Real Oviedo y el pero de Jesús Martínez

A sus 55 años, el principal aval de Julián Calero es su ascenso a LALIGA EA Sports con el Levante, aunque también dejó huella en el Burgos. Para Jesús Martínez, además del qué, es muy importante el cómo. El dueño del Oviedo ya criticó el modelo de juego de Álvaro Cervera, y como desliza la citada fuente, el estilo del actual favorito al banquillo carbayón no es el que más le agrada.

A pesar de este pero, Calero si cumple con un requisito principal para Martínez, pues conoce a la perfección la categoría de plata. El Oviedo está avanzando en su contratación, pero se cubre las espaldas con una alternativa que también gusta en las oficinas azules y responde al nombre de José Juan Romero. Se avanza por el entrenador, pero conociendo cómo funciona la entidad carbayona, no hay que descartar nuevos escenarios.