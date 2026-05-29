Yuri Berchiche y el Athletic alargan su partida de ajedrez: oferta y escenarios

Ángel Cotán 29 MAY 2026 - 14:24h.

Las partes negocian la renovación por una temporada más

Edin Terzic inclina la decisión de Yuri Berchiche con una prioridad en el Athletic

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El Athletic Club disfruta de las vacaciones con tareas pendientes antes del final de junio. Con Edin Terzic posicionándose desde la lejanía, e incluso charlando con activos cuya continuidad está en duda, la parcela deportiva rojiblanca centra esfuerzos por la renovación de Yuri Berchiche. El lateral acaba contrato el próximo 30 de junio y las conversaciones siguen activas. No obstante, esta partida de ajedrez apunta a alargarse.

El lateral de Zarautz ha sido uno de los futbolistas más destacados en una gris temporada. Yuri Berchiche ha tirado de pundonor y raza en un lateral izquierdo en el que apenas ha tenido competencia. A sus 36 años, el defensa demuestra tener físico para la élite, pero hay diferencias entre club y jugador.

Yuri Berchiche y el Athletic alargan su partida de ajedrez

Según avanza DEIA, la oferta del Athletic no termina por convencer al futbolista. La duración por una temporada no genera conflicto, pero sí hay diferencias económicas por resolver. Lo ofrecido por la entidad rojiblanca choca con el pensamiento de un Yuri que siente que se ha ganado una mejor propuesta por lo ofrecido sobre el terreno de juego.

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Edin Terzic dio el visto bueno a la operación y las conversaciones entre las partes poco más parecían una formalidad. Tras los primeros contactos, el salario del jugador es el gran escollo a salvar en los próximos días.

Ni mucho menos está descartada la continuidad de Yuri Berchiche, pero el escenario actual obliga a acercar posturas próximamente. El Athletic pone en valor el rendimiento del lateral en el verde, pero sin obviar que está ante uno de sus últimos años como profesional. El de Zarautz se aferra a su rendimiento y exige un cambio en las condiciones económicas planteadas. Un tira y afloja de toda la vida que debe acabar en fumata blanca más pronto que tarde.